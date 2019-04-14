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  • Son Güncelleme: 15.04.2019 08:35

Son dakika: Arguvan'da korkutan ! 15 Nisan Kandilli son depremler

Kandilli'den yapılan son dakika açıklamasına göre, saat 07.41'de merkez üssü Arguvan olan 4,5 büyüklüğünde bir meydana geldi. Sarsıntının yerin 4,7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.İşte 'nin duyurduğu son depremler...

'da ... ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının () internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.41'de merkez üssü Arguvan olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 4,7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

BİR ÇOK VATANDAŞ KORKUYLA KENDİSİNİ DIŞARI ATTI
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD)verilene göre son bir ayda iri ufaklı 469 depremin yaşandığı Malatya'nın Arguvan ilçesi bu sabaha yine depremle uyandı. Saat 07.41'de yaşanan 4,5 şiddetindeki deprem paniğe neden olurken, depreme uykuda yakalanan bir çok vatandaş korkuyla kendisini dışarı attı.

ÇEVRE İL VE İLÇELERDE DE HİSEDİLDİ
Çevre il ve ilçelerin yanı sıra Malatya merkezde de şiddetli şekilde hissedilen depremin AFAD verilerine göre yerin 4,7 kilometre altında olduğu açıklandı. Depremin en çok hissedildiği Hekimhan ilçesinde de vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Arguvan ile Hekimhan sınırında yaşanan depremler nedeniyle daha öncede de yüzlerde evde ağır hasar oluşmuştu. AFAD'ın verilerine göre son bir ayda merkez üssü Arguvan olan 4,1,4,5 ve 41 büyüklüğünde depremler yaşandı.

KANDİLLİ SON DEPREMLER (15 NİSAN 2019)

                                                        Büyüklük
Tarih      Saat      Enlem(N)  Boylam(E) Derinlik(km)  MD   ML   Mw    Yer                                             
---------- --------  --------  -------   ----------    ------------    --------------                              
2019.04.15 07:50:44  40.3922   27.1355        6.3      -.-  2.9  -.-   KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE)                   
2019.04.15 07:47:18  38.7732   38.0752        8.2      -.-  1.5  -.-   YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA)                          
2019.04.15 07:41:29  38.7610   38.1302        2.1      -.-  4.6  4.6   KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA)                        
2019.04.15 06:35:22  38.7563   38.1248        5.0      -.-  2.0  -.-   MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA)                  
2019.04.15 05:10:07  38.7810   38.0978        5.4      -.-  1.5  -.-   KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA)                        
2019.04.15 04:52:02  39.5415   26.1345        6.6      -.-  1.4  -.-   GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)                     
2019.04.15 04:48:11  40.7155   27.4010        9.6      -.-  1.6  -.-   GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)       
2019.04.15 04:36:54  36.0338   36.4193       16.1      -.-  2.1  -.-   HACIPASA-ALTINOZU (HATAY)                      
2019.04.15 04:11:43  37.1603   28.6662        5.4      -.-  2.3  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                              
2019.04.15 04:09:25  37.1633   28.6813        6.2      -.-  2.4  -.-   TURGUT-ULA (MUGLA)                            
2019.04.15 03:37:42  37.4608   29.3505        5.4      -.-  1.6  -.-   OGUZ-ACIPAYAM (DENIZLI)                        
2019.04.15 03:26:53  36.9535   27.6585        8.7      -.-  1.4  -.-   GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)                      
2019.04.15 02:52:50  39.8853   42.5800        9.9      -.-  1.4  -.-   CATKOSEDAG-ELESKIRT (AGRI)                    
2019.04.15 02:52:49  38.5242   26.4377        9.5      -.-  2.0  -.-   KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR)               
2019.04.15 02:51:59  40.8385   28.0910        8.0      -.-  2.0  -.-   MARMARA DENIZI                                 
2019.04.15 02:46:34  40.0130   39.2072        5.4      -.-  2.5  -.-   GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE)                   
2019.04.15 02:37:07  40.8293   28.0518        5.0      -.-  1.5  -.-   MARMARA DENIZI                                  
2019.04.15 02:20:13  37.2197   36.2955        8.1      -.-  2.2  -.-   KARAGEDIK-DUZICI (OSMANIYE)                    
2019.04.15 01:44:26  38.4193   39.2733        5.0      -.-  3.2  3.2   DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG)                         
2019.04.15 01:19:17  40.8747   28.0467        9.1      -.-  1.4  -.-   MARMARA DENIZI                                    
2019.04.15 01:10:23  37.4420   29.3537        5.4      -.-  1.3  -.-   ACIPAYAM (DENIZLI)                                
2019.04.15 01:05:16  38.7363   38.0917        5.0      -.-  1.6  -.-   YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA)                     
2019.04.15 00:56:23  37.1248   28.2082        3.3      -.-  1.4  -.-   YENIKOY-(MUGLA)                                   
2019.04.15 00:46:55  38.9672   26.1068        6.2      -.-  1.6  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)                        
2019.04.15 00:31:51  39.0548   26.1025        5.0      -.-  1.9  -.-   MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

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