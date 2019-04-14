Malatya'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Malatya'nın Arguvan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.41'de merkez üssü Arguvan olan 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntının yerin 4,7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

BİR ÇOK VATANDAŞ KORKUYLA KENDİSİNİ DIŞARI ATTI

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD)verilene göre son bir ayda iri ufaklı 469 depremin yaşandığı Malatya'nın Arguvan ilçesi bu sabaha yine depremle uyandı. Saat 07.41'de yaşanan 4,5 şiddetindeki deprem paniğe neden olurken, depreme uykuda yakalanan bir çok vatandaş korkuyla kendisini dışarı attı.

ÇEVRE İL VE İLÇELERDE DE HİSEDİLDİ

Çevre il ve ilçelerin yanı sıra Malatya merkezde de şiddetli şekilde hissedilen depremin AFAD verilerine göre yerin 4,7 kilometre altında olduğu açıklandı. Depremin en çok hissedildiği Hekimhan ilçesinde de vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.

Arguvan ile Hekimhan sınırında yaşanan depremler nedeniyle daha öncede de yüzlerde evde ağır hasar oluşmuştu. AFAD'ın verilerine göre son bir ayda merkez üssü Arguvan olan 4,1,4,5 ve 41 büyüklüğünde depremler yaşandı.



KANDİLLİ SON DEPREMLER (15 NİSAN 2019)

Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- 2019.04.15 07:50:44 40.3922 27.1355 6.3 -.- 2.9 -.- KARAPURCEK-BIGA (CANAKKALE) 2019.04.15 07:47:18 38.7732 38.0752 8.2 -.- 1.5 -.- YAGCA-HEKIMHAN (MALATYA) 2019.04.15 07:41:29 38.7610 38.1302 2.1 -.- 4.6 4.6 KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA) 2019.04.15 06:35:22 38.7563 38.1248 5.0 -.- 2.0 -.- MOLLAIBRAHIM-HEKIMHAN (MALATYA) 2019.04.15 05:10:07 38.7810 38.0978 5.4 -.- 1.5 -.- KAVACIK-HEKIMHAN (MALATYA) 2019.04.15 04:52:02 39.5415 26.1345 6.6 -.- 1.4 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE) 2019.04.15 04:48:11 40.7155 27.4010 9.6 -.- 1.6 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) 2019.04.15 04:36:54 36.0338 36.4193 16.1 -.- 2.1 -.- HACIPASA-ALTINOZU (HATAY) 2019.04.15 04:11:43 37.1603 28.6662 5.4 -.- 2.3 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) 2019.04.15 04:09:25 37.1633 28.6813 6.2 -.- 2.4 -.- TURGUT-ULA (MUGLA) 2019.04.15 03:37:42 37.4608 29.3505 5.4 -.- 1.6 -.- OGUZ-ACIPAYAM (DENIZLI) 2019.04.15 03:26:53 36.9535 27.6585 8.7 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) 2019.04.15 02:52:50 39.8853 42.5800 9.9 -.- 1.4 -.- CATKOSEDAG-ELESKIRT (AGRI) 2019.04.15 02:52:49 38.5242 26.4377 9.5 -.- 2.0 -.- KUCUKBAHCE-KARABURUN (IZMIR) 2019.04.15 02:51:59 40.8385 28.0910 8.0 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI 2019.04.15 02:46:34 40.0130 39.2072 5.4 -.- 2.5 -.- GURLEYIK-KELKIT (GUMUSHANE) 2019.04.15 02:37:07 40.8293 28.0518 5.0 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI 2019.04.15 02:20:13 37.2197 36.2955 8.1 -.- 2.2 -.- KARAGEDIK-DUZICI (OSMANIYE) 2019.04.15 01:44:26 38.4193 39.2733 5.0 -.- 3.2 3.2 DUZBAHCE-SIVRICE (ELAZIG) 2019.04.15 01:19:17 40.8747 28.0467 9.1 -.- 1.4 -.- MARMARA DENIZI 2019.04.15 01:10:23 37.4420 29.3537 5.4 -.- 1.3 -.- ACIPAYAM (DENIZLI) 2019.04.15 01:05:16 38.7363 38.0917 5.0 -.- 1.6 -.- YESILPINAR-HEKIMHAN (MALATYA) 2019.04.15 00:56:23 37.1248 28.2082 3.3 -.- 1.4 -.- YENIKOY-(MUGLA) 2019.04.15 00:46:55 38.9672 26.1068 6.2 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) 2019.04.15 00:31:51 39.0548 26.1025 5.0 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)