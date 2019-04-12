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  • 12.04.2019 17:37
  • Son Güncelleme: 12.04.2019 17:47

'de 'nün aranan 'mahrem abisi' sahte kimlikle yakalandı

'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne () yönelik soruşturma kapsamında örgütte "mahrem abi" konumunda olduğu iddiasıyla aranan eski emniyet müdürü yakalandı.

FETÖ'nün 'mahrem abisi' sahte kimlikle yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, örgütün kentteki polis okulunun "mahrem abisi" olduğu gerekçesiyle aranan ve KHK ile meslekten ihraç edilen emniyet müdürü E.E'yi saklandığı evde gözaltına aldı.

E.E'nin, öğrenciliği döneminde polis akademisinde sözde "imamlık" yaptığı, mezun olduğunda da polis akademisindeki örgüt üyesi öğrencilerden sorumlu bulunduğu ve 'deki polis okulunun "mahrem abisi" olduğu öne sürüldü.

Sahte kimlikle yakalanan zanlının, ByLock kullanıcısı ve 'nün mahrem sorumlularınca oluşturulan listede en üst sırada olduğu belirtildi.

E.E, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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