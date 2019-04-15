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  • Son Güncelleme: 15.04.2019 13:39

'li Başkanı 'in ilk işi figürlerini kazımak oldu!

'den Başkanı seçilen ilk iş olarak belediye binasındaki figürlerini birer birer kazıttı. Semih Şahin'in bu hareketi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı ile ilgili imza attığı hakaretleri hatırlattı...

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gecmisini kaziyanin gelecegi olmaz

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cevapla 15.04.2019 14:04
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