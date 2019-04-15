CHP'den Bilecik Belediye Başkanı seçilen Semih Şahin ilk iş olarak belediye binasındaki Osmanlı figürlerini birer birer kazıttı. Semih Şahin'in bu hareketi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı ile ilgili imza attığı hakaretleri hatırlattı...
Milli ve dini değerlerimize ve tarihimize düşman olan CHP zihniyeti, korkunç yüzünü bir kez daha gösterdi.
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gecmisini kaziyanin gelecegi olmaz
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