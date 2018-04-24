Her türlü milli ve manevi değerlerden uzak açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu ihanette sınır tanımıyor. YPG'ye terör örgütü diyemeyen Kılıçdaroğlu Osmanlı'ya zalim demişti. Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında büyük bir skandala imza atarak hakeretlerinin arkasında durduğunu açıkladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı iftirasına sert çıktı. Erdoğan "Mezhepçi saplantılarına yenik düşerek Osmalı'ya iftira attı. Bu ne edep dışı bir yaklaşımdır. Osmanlı'yı Türkmenler'e zulmetmekle itham eden bu zatın gönül dünyasının milletimizden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha görmüş olduk." dedi.
KILIÇDAROĞLU İHANETTE SINIR TANIMIYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu skandallara devam ediyor. Osmanlı'ya hakaretler yağdıran Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün sert çıkmıştı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada özür dilemek yerine hakaretlerinin arkasında durdu. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu,
"Evet konuştum. Yörüklere zulüm yapılmış, evet yapılmış. Sen tarih bilmiyorsan ne yapayım? Sana tarih kitabı göndereyim oku. Dadaloğlu şiirini bana söylemiyor herhalde. Bolu Beyi zulmetmesi Köroğlu çıkar mıydı? Padişah zulmetmese Dadaloğlu çıkar mıydı? Sen tarih bilmiyorsan ben ne yapıyım? Yörük çadırında duman tütüyorsa mesele bitmiştir." dedi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı iftirasına sert çıktı. Erdoğan "Mezhepçi saplantılarına yenik düşerek Osmalı'ya iftira attı. Bu ne edep dışı bir yaklaşımdır. Osmanlı'yı Türkmenler'e zulmetmekle itham eden bu zatın gönül dünyasının milletimizden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha görmüş olduk." dedi.
KILIÇDAROĞLU İHANETTE SINIR TANIMIYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu skandallara devam ediyor. Osmanlı'ya hakaretler yağdıran Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün sert çıkmıştı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada özür dilemek yerine hakaretlerinin arkasında durdu. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu,
"Evet konuştum. Yörüklere zulüm yapılmış, evet yapılmış. Sen tarih bilmiyorsan ne yapayım? Sana tarih kitabı göndereyim oku. Dadaloğlu şiirini bana söylemiyor herhalde. Bolu Beyi zulmetmesi Köroğlu çıkar mıydı? Padişah zulmetmese Dadaloğlu çıkar mıydı? Sen tarih bilmiyorsan ben ne yapıyım? Yörük çadırında duman tütüyorsa mesele bitmiştir." dedi.
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