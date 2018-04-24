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  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gül açıklaması

Kemal ihanette sınır tanımıyor

Geçtiğimiz günlerde büyük bir saygısızlık örneği göstererek bayrağımıza alçak diyen Kemal , bu skandalın ardından ise 'ya etmişti. Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında hakaretlerine devam etti.

Kılıçdaroğlu ihanette sınır tanımıyor
Her türlü milli ve manevi değerlerden uzak açıklamalarda bulunan Kemal ihanette sınır tanımıyor. YPG'ye terör örgütü diyemeyen Kılıçdaroğlu 'ya zalim demişti. Kılıçdaroğlu bugünkü grup toplantısında büyük bir skandala imza atarak hakeretlerinin arkasında durduğunu açıkladı.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ
ve Genel Başkanı partisinin grup toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Osmanlı iftirasına sert çıktı. Erdoğan "Mezhepçi saplantılarına yenik düşerek Osmalı'ya iftira attı. Bu ne edep dışı bir yaklaşımdır. Osmanlı'yı Türkmenler'e zulmetmekle itham eden bu zatın gönül dünyasının milletimizden ne kadar uzak olduğunu bir kez daha görmüş olduk." dedi.


KILIÇDAROĞLU İHANETTE SINIR TANIMIYOR
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu skandallara devam ediyor. Osmanlı'ya ler yağdıran Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün sert çıkmıştı. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada özür dilemek yerine hakaretlerinin arkasında durdu. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu,

"Evet konuştum. Yörüklere zulüm yapılmış, evet yapılmış. Sen tarih bilmiyorsan ne yapayım? Sana tarih kitabı göndereyim oku. Dadaloğlu şiirini bana söylemiyor herhalde. Bolu Beyi zulmetmesi Köroğlu çıkar mıydı? Padişah zulmetmese Dadaloğlu çıkar mıydı? Sen tarih bilmiyorsan ben ne yapıyım? Yörük çadırında duman tütüyorsa mesele bitmiştir." dedi.

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  • 24 Nisan 2018, Salı 14:20
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