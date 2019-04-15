Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 15.04.2019 13:17
  • Son Güncelleme: 15.04.2019 13:39

Son dakika: inlerine bomba yağdı

Son dakika haberine göre : Irak kuzeyi Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edildi.

Bakanlık duyurdu! PKK inlerine bomba yağdı

ndan yapılan açıklamada, harekata ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina ve Zap bölgelerine düzenlenen hava harekatları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzisi, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği belirtildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriSon dakika: PKK inlerine bomba yağdı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri