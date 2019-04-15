YSK, Büyükçekmece ve Maltepe kararını açıkladı mı?

Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptal edilmesinin ardından yeniden oy sayımına başlandı.

YSK'dan Maltepe kararı

YSK, Maltepe ilçe seçim kurullarının, tüm oy sayımlarının iptali yönündeki kararını kaldırdı. Kalan sandıkların sayımı devam edecek.

BİNALİ YILDIRIM'DAN ÇOK ÖNEMLİ SEÇİM AÇIKLAMASI

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım basın mensuplarıyla bir araya geliyor



İşte Binali Yıldırım'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

Bildiğiniz gibi 31 Mart seçimleri Türkiye'de ve İstanbul'da gerçekleşti. Seçimlerden hemen sonra iki açıklama yapıldı. Seçim gecesi önce CHP adayı rakam vererek kazandığını ilan etti 29 bin 500 civarı fark ile kazandığını ifade etti. Biz de aynı gece 23:25'te biz kazandığımızı söyledik. Ertesi gün YSK Başkanı açıklama yaptı 27 bin 889 oyla Ekrem İmamoğlu'nun daha önde olduğunu ifade etti.

"YARGISAL SÜREÇ ŞU AN İTİBARIYLA DEVAM EDİYOR"

Böylece sandık sonuçlarına ait ilk bilgilerle birlikte seçim esnasında, seçim tamamlandıktan sonra ortaya çıkan anormallikler, şaibeler, yolsuzluklar gibi anormalliklerin de gündeme geldiğini hep beraber gördük. Bu seçimleri ikiye ayırmak gerekir. Biri seçim günü yapılan işlemler ikincisi de seçim sonrası sonuçlarına yönelik itirazların değerlendirildiği yargısal süreç. Yargısal süreç şu an itibarıyla devam ediyor. Gerek AK Parti gerek diğer partiler çeşitli yerlerde itirazlarda bulundu.

2014 seçimlerinde AK Parti 84 itiraz yapmış 77'si reddedilmiş. CHP 45 itiraz yapmış 4'ü kabul edilmiş. Toplamda 191 bütün Türkiye genelinde seçimlere itiraz olmuş 19'u kabul görmüş 172'si reddedilmiş. 31 Mart'a geldiğimizde toplam 522 itiraz var 13'ü kabul edilmiş, 24'ü kısmen kabul edilmiş. Burada bütün partilerin itirazları var.

Maltepe'de oy sayımına yeniden başlandı



Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımların oy çokluğuyla iptal edilmesinin ardından yeniden oy sayımına başlandı. İlçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılan sayımların geçerli olduğu ve yeniden sayımın yeni terminal kurulmadan ilçe seçim kurulları tarafından bizzat yapılmasının kararlaştırılması sonrasında oy sayımı iki kurul tarafından yeniden başlatıldı.

Bu doğrultuda toplam oyların yaklaşık 5/6'sı (576 sandık) ilçe seçim kurulu tarafından yeniden sayılacak.

Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurulları tarafından, terminallerde bugüne kadar yapılan tüm sayımlar oy çokluğuyla iptal edilmiş, CHP ise karara itiraz ederek, Maltepe 1. ve 2. ilçe seçim kurullarının aldığı kararların tümden kaldırılmasını isteyerek sayım işlemi yapabilecek 100 ayrı terminal kurulmasına karar verilmesini talep etmişti.

ARADAKİ SON FARK KAÇ OLDU?

Ekrem İmamoğlu: 4.170.091

Binali Yıldırım: 4.156.184

Aradaki son fark: 13.907



