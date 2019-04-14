İstanbul seçim sonuçları açıklandı mı? Yerel seçimler sonrası, oy tutanaklarındaki usulsüzlükler ve geçersiz oylar ile ilgili yapılan itirazların ardından İstanbul'un bütün ilçelerinde geçersiz oylar tekrar sayılmıştı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) itirazlara yönelik karar süresi dün saat 17.00'de sona erdi. Peki, İstanbul'da mazbata verildi mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu? İşte İstanbul seçim sonuçları son durum...

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI SON DURUM

Yerel seçimler sonrası Türkiye'nin gündemine oturan İstanbul seçim sonuçlarının açıklanması merakla bekleniyor. Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkının az olması ve oy tutanaklarındaki usulsüzlükler ile geçersiz oylar ile ilgili itirazlar yapılmıştı. AK Parti, seçim sonuçlarına yönelik yasal hakkını kullanmak için sırasıyla İlçe, İl Seçim Kurulları ve Yüksek Seçim Kurulu'na itirazda bulundu.

Bu gelişmelerin ardından İstanbul'da geçersiz oylar yeniden sayılıyor. İstanbul'un tüm ilçesinde yapılan sayımın büyük bölümü tamamlandı. Oy sayım işlemi Maltepe'de devam ediyor. Oy sayımının tamamlanmasının ardından YSK, seçim sonuçlarını açıklayacak.

BİNALİ YILDIRIM VE EKREM İMAMOĞLU ARASINDAKİ OY FARKI

Oyların yüzde 6'sından daha azı sayıldı ve şu ana kadar Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu arasındaki oy farkı 13 binlere kadar indi.

MALTEPE'DE SON DURUM NE?

Yerel seçimler sonrası AK Parti'nin YSK'ya yaptığı itiraz sonrası tüm oyların yeniden sayıldığı Maltepe'de sayım işlemleri sürüyor. Toplam 1089 sandığın bulunduğu ilçede sayılmayan 347 sandığın kaldığı öğrenildi.

Öte yandan, dün gece geç saatlerde ara verilen oy sayım işlemleri sabah erken saatlerde yeniden başladı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerine ilişkin AK Parti'nin Maltepe'de yaptığı itiraz üzerine YSK, 1089 sandıkta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ait oy pusulalarının tekrar sayılmasına karar vermişti.

347 SANDIK KALDI

31 Mart yerel seçimlerinin ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için oy sayım işlemleri devam ediyor.

AK Parti'nin İstanbul'un 39 ilçesine yönelik yaptığı itirazlarda 34 ilçedeki geçersiz oyların sayım işlemi tamamlanmıştı. 4 ilçede ise bütün oylar tekrar sayılırken, Maltepe'deki oyların sayım işlemi ise devam ediyor. Oy sayım işleminin bu gece veya yarın tamamlanması bekleniyor.

YSK, BÜYÜKÇEKMECE VE İSTANBUL İLE İLGİLİ KARARINI VERDİ

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı 8 Nisan'da başlayan YSK'ye itiraz süreci dün tamamlandı.

Siyasi partiler, 25 ildeki bazı seçim sonuçlarına ilişkin YSK'ye itirazda bulundu.

İtirazları görüşen YSK, bugünkü gündemine, diğer itirazlar ile AK Parti'nin Büyükçekmece Belediye seçimine ilişkin itirazını da almıştı.

Alınan bilgiye göre, Büyükçekmece'deki itiraza ilişkin yapılan görüşme ertelendi. Görüşme için İstanbul'da oy sayımının bitmesinin beklenmesine karar verildi.

Büyükçekmece Belediye Başkanlığına ilişkin itirazın, AK Parti'nin Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin başvuruyu yapmasının ardından birlikte ele alınması bekleniyor.