İstanbul'daki yerel seçimlerin kaderini etkileyen usûlsüzlük ve sahtekârlıkların yapıldığı Büyükçekmece'de skandal giderek büyüyor. Boş arazilere, hayvan barınaklarına, inşaat halinde ya da metruk durumdaki binalara seçmen yerleştirilen, sahte imzalarla adres beyanı yapılan ilçede şimdi de imzasız ikamet hilesi ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında 19 Ocak'ta tutuklanan nüfus memuru Mehmet Özgür Samanlı tarafından sisteme giriş yapılan adres beyan formlarını inceleyen savcılık, farklı vatandaşlar adına tanzim edilen adres beyan formlarının birçoğunun imzasız olduğu tespit edildi.

YALAN ÜSTÜNE YALAN

Belediyede zabıta iken KHK ile kadrolu personel olan ve ilçe nüfus müdürlüğüne atanan Mehmet Özgür Samanlı, ocak ayında ortaya dökülen skandalın ardından emniyette alınan ifadesinde, "Adresleri kişilerin beyanına göre değiştirdim" demişti. Yeni Şafak'ın haberine göre ortaya çıkan belgeler Samanlı'yı yalanlıyor. Kendi bilgileri dışında sahte imza ile form düzenlendiğini beyan eden 200'e yakın vatandaştan alınan imza örnekleri formlarda bulunan imzalarla tek tek karşılaştırıldı. Yapılan kriminal incelemede imzaların sahte olduğu belgelendi. Samanlı'nın yalanı ifşa olurken, tespit edilen bazı formlardaki 'beyanda bulunan' kısımlarına imza atılmamış olması ise adres kayıtlarının vatandaştan habersiz değiştirildiğinin göstergesi oldu.

ŞİFRESİNİ UNUTMUŞ

Tutuklu sanık Mehmet Özgür Samanlı, 23 Ocak'ta Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosunun 'cep telefonu inceleme' talebine de direndi. Telefon ve SİM karttaki şifre ve parmak izinin kaldırılması için talepte bulunulan Samanlı, savcılığın talebini geri çevirdi. Samanlı, telefonunun şifresini unuttuğunu ve hiçbir şekilde hatırlamayacağını söyledi. Israrla şifreyi unuttuğunu söyleyen Samanlı'nın telefonda neler gizlediği merak konusu.

Büyükçekmece'deki seçmen hırsızı, binlerce adres değişim belgesini vatandaştan habersiz imzalarken bazılarında ise bu işlemi yapmaya gerek bile duymadı.