Türk sporunun efsane ismi Can Bartu için Fenerbahçe Ülker Stadı'nda düzenlenen törende skandal görüntüler kayda geçti.

Futbolun Sinyor'unu son yolculuğuna uğurlamaya gelenler ilk şoku Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un sözleri ile yaşadı. Koç, duygusal anların yaşandığı dakikalarda sözü Fenerbahçe – Galatasaray derbisine getirerek "Galatasaray'ı yeneceğiz" dedi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in de yer aldığı törende Ali Koç'un yaptığı bu açıklama tepki çekti...

EKREM İMAMOĞLU CENAZE TÖRENİNİ İSTİSMAR ETTİ

Törene seçimlerin ardından hukuki sürecin tamamlanmasını beklemeden kendisini İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu da katıldı. İmamoğlu, cenaze törenini siyasi bir şova çevirdi.

Fenerbahçe Ülker Stadı'ndaki cenaze töreni üzerinden yapılan Ekrem İmamoğlu propagandası tepkilere neden oldu. Sosyal medyada Fenerbahçe "CHP'nin arka bahçesi" olmakla suçlandı.