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  • 13.04.2019 18:37
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 18:49

'nun cenaze töreninde İmamoğlu'ndan siyasi şov!

'nda Türk sporunun efsane ismi için veda töreni düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı törene Fenerbahçe Başkanı 'un derbi mesajları vermesi tepki çekti.. Törene ayrıca henüz mazbatasını almadan kendisini Başkanı ilan eden da katıldı. İmamoğlu, cenaze törenininde siyasi şov yaptı. Fenerbahçe Ülker Stadı'ndaki cenaze töreni üzerinden yapılan Ekrem İmamoğlu propagandası tepkilere neden oldu. Fenerbahçe "'nin arka bahçesi" olmakla suçlandı.

Can Bartu'nun cenaze töreninde siyasi şov!

Türk sporunun efsane ismi için 'nda düzenlenen törende skandal görüntüler kayda geçti.

Futbolun Sinyor'unu son yolculuğuna uğurlamaya gelenler ilk şoku Fenerbahçe Başkanı 'un sözleri ile yaşadı. Koç, duygusal anların yaşandığı dakikalarda sözü Fenerbahçe – derbisine getirerek "Galatasaray'ı yeneceğiz" dedi. Galatasaray Başkanı 'in de yer aldığı törende Ali Koç'un yaptığı bu açıklama tepki çekti...

EKREM İMAMOĞLU CENAZE TÖRENİNİ İSTİSMAR ETTİ
Törene seçimlerin ardından hukuki sürecin tamamlanmasını beklemeden kendisini Başkanı ilan eden da katıldı. İmamoğlu, cenaze törenini siyasi bir şova çevirdi.

Fenerbahçe Ülker Stadı'ndaki cenaze töreni üzerinden yapılan Ekrem İmamoğlu propagandası tepkilere neden oldu. Fenerbahçe "'nin arka bahçesi" olmakla suçlandı.

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