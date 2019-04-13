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  • 13.04.2019 19:25
  • Son Güncelleme: 13.04.2019 19:25

Hepsi ele geçirildi! Tam 67 bin 392 adet...

’te, polisin ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 22 ton 239 litre sahte içki ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Hepsi ele geçirildi! Tam 67 bin 392 adet...

Kente, batıdaki illerden büyük miktarda getirileceği ihbarı üzerine harekete geçen Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolda plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen TIR'ı durdurdu.

Ekiplerin TIR'da yaptığı aramada 67 bin 392 kutu içinde 22 ton 239 litre sahte içki ele geçirdi. İçkiye el koyan ekipler TIR sürücüsünü gözaltına alarak emniyete götürdü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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