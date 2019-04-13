Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, teröristler tarafından kullanılan hedefler imha edildi
Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı: Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, teröristler tarafından kullanılan hedefler imha edildi
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