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  • Son Güncelleme: 13.04.2019 16:54

Son dakika: Irak'ın kuzeyine hava harekatı: Hedefler imha edildi

: Irak kuzeyi Zap, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerine düzenlenen hava harekâtları neticesinde, teröristler tarafından kullanılan hedefler imha edildi

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