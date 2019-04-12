Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan ile Necmettin Erbakan'ın damadı Mehmet Altınöz, ortağı oldukları Emlak Turizm Ticaret AŞ'ye (ETAŞ) ait olan ve Saadet Partisi'nin (SP) kiracı olarak bulunduğu genel merkez binasını, icra yoluyla boşalttırdı. Daha önce dava açan ve kaybeden SP, dünkü tahliye işlemleri başlatılmadan önce hafta sonuna kadar süre istedi.
Talep kabul edilmeyince sabahın erken saatlerinde polis ve icra memurları Balgat Ziya Bey Caddesi'nde bulunan parti genel merkezine geldi. Kamyonların bina önüne yaklaşmasının ardından merhum Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın bir dönem makam odasında kullandığı mobilyalar dışındaki tüm eşyalar taşındı. Taşınan eşyalar arasında Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun koltuğu, merhum Erbakan'ın fotoğraflarının da olması, görenleri duygulandırdı. SP avukatı ve Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, yaptığı açıklamada "Partimizin genel merkeziyle alakalı olarak hukuki süreç devam etmekte. Bu, kira ödenmemesiyle alakalı bir uyuşmazlık. Yani biz burada mülkiyet sahibi olduğumuzu iddia ediyoruz. Onlar da 'kiracı' diyorlar. Bundan dolayı bir icra işlemi başlatılıp, tahliye süreci gerçekleştirildi" dedi. Fatih Erbakan ise eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi. "Verdiği sözü tutmak, Müslümanlığın şiarıdır" dedi. Binanın 1 Nisan'da boşaltılacağı sözünün verildiği belgeyi gösterdi.
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koltuksuz kaldı.
Talep kabul edilmeyince sabahın erken saatlerinde polis ve icra memurları Balgat Ziya Bey Caddesi'nde bulunan parti genel merkezine geldi. Kamyonların bina önüne yaklaşmasının ardından merhum Genel Başkan Necmettin Erbakan'ın bir dönem makam odasında kullandığı mobilyalar dışındaki tüm eşyalar taşındı. Taşınan eşyalar arasında Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun koltuğu, merhum Erbakan'ın fotoğraflarının da olması, görenleri duygulandırdı. SP avukatı ve Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, yaptığı açıklamada "Partimizin genel merkeziyle alakalı olarak hukuki süreç devam etmekte. Bu, kira ödenmemesiyle alakalı bir uyuşmazlık. Yani biz burada mülkiyet sahibi olduğumuzu iddia ediyoruz. Onlar da 'kiracı' diyorlar. Bundan dolayı bir icra işlemi başlatılıp, tahliye süreci gerçekleştirildi" dedi. Fatih Erbakan ise eleştirilere sosyal medya hesabından cevap verdi. "Verdiği sözü tutmak, Müslümanlığın şiarıdır" dedi. Binanın 1 Nisan'da boşaltılacağı sözünün verildiği belgeyi gösterdi.
SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koltuksuz kaldı.
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