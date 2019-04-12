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  • 12.04.2019 16:50
  • Son Güncelleme: 12.04.2019 16:50

'da AK Parti ilçe başkanlığı binasına ateş açıldı

'da, AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binaya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırganlar kaçtı.

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