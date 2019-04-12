Diyarbakır'da, AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binaya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırganlar kaçtı.
AYRINTILAR GELİYOR...
Diyarbakır'da, AK Parti Bağlar İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binaya kimliği belirsiz kişi veya kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, saldırganlar kaçtı.
AYRINTILAR GELİYOR...
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