Sakarya'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün aktardığı son dakika bilgisine göre, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 5.1 kilometre altında saat 16.03'te gerçekleşen deprem çevre ilçelerdende hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı bildirildi.

KANDİLLİ SON DEPREMLER (12 NİSAN 2019)

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer

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2019.04.12 16:03:46 40.7200 30.5800 5.0 -.- 3.9 -.- AKYAZI-SAKARYA

2019.04.12 15:38:36 37.1597 35.5997 8.8 -.- 2.0 -.- BASOREN-CEYHAN (ADANA)

2019.04.12 15:36:58 39.0935 29.4327 12.5 -.- 1.5 -.- AKKAYA-GEDIZ (KUTAHYA)

2019.04.12 14:10:41 37.4735 29.3797 4.2 -.- 1.8 -.- KIRCA-ACIPAYAM (DENIZLI)

2019.04.12 13:03:40 37.3225 28.4933 20.1 -.- 1.9 -.- SENYAYLA-(MUGLA)

2019.04.12 12:55:18 37.2415 28.1972 0.0 -.- 1.7 -.- PASAPINARI-(MUGLA)

2019.04.12 12:49:37 37.2902 28.1560 0.0 -.- 1.8 -.- GOKPINAR-YATAGAN (MUGLA)

2019.04.12 12:42:11 35.8577 27.2428 6.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ

2019.04.12 12:40:05 38.4388 39.5125 6.0 -.- 1.4 -.- ISIKTEPE-MADEN (ELAZIG)

2019.04.12 12:39:20 37.5238 29.4095 5.0 -.- 1.7 -.- KARAHUYUK-ACIPAYAM (DENIZLI)

2019.04.12 12:29:05 37.5045 29.1935 9.8 -.- 1.4 -.- AYDOGDU-TAVAS (DENIZLI)

2019.04.12 11:59:23 37.9790 34.8327 0.0 -.- 1.4 -.- OZYURT-(NIGDE)

2019.04.12 11:48:40 37.2540 27.7933 0.0 -.- 1.4 -.- BECIN-MILAS (MUGLA)

2019.04.12 11:46:26 36.2390 33.7822 0.0 -.- 1.2 -.- AKDERE-SILIFKE (MERSIN)

2019.04.12 11:38:23 36.1832 32.9550 4.4 -.- 1.7 -.- KOMURLU-BOZYAZI (MERSIN)

2019.04.12 11:27:56 39.0397 37.3228 0.0 -.- 1.5 -.- KARAOREN-GURUN (SIVAS)

2019.04.12 10:25:07 38.3067 28.4423 5.3 -.- 2.0 -.- OSMANIYE-ALASEHIR (MANISA)

2019.04.12 10:21:12 38.7143 38.1375 5.0 -.- 1.5 -.- AKSUTLU-HEKIMHAN (MALATYA)

2019.04.12 10:01:03 36.4233 28.7007 5.0 -.- 2.6 -.- AKDENIZ

2019.04.12 09:48:25 37.1533 35.5872 2.6 -.- 3.5 3.5 BASOREN-CEYHAN (ADANA)

2019.04.12 09:17:08 39.7610 24.0778 15.3 -.- 3.1 3.3 YUNANISTAN

2019.04.12 09:01:28 36.9468 27.8277 2.1 -.- 1.8 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

2019.04.12 08:45:43 40.6237 27.7397 13.1 -.- 1.4 -.- ASMALI-MARMARA (BALIKESIR)

2019.04.12 08:13:02 36.5165 28.8365 4.3 -.- 1.4 -.- AKDENIZ

2019.04.12 07:55:35 38.7478 38.1780 5.0 -.- 3.1 3.1 KISLA-ARGUVAN (MALATYA)

2019.04.12 06:07:55 37.1470 28.5955 12.4 -.- 1.6 -.- YAYLASOGUT-ULA (MUGLA)