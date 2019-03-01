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  • Son Güncelleme: 01.03.2019 12:47

'li 'dan darbesine destek

Cumhuriyet Halk Partili , sosyal medya hesabı üzerinden darbesini öven içerikleri paylaştı. Tanal 15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'yü de aklamaya çalışmıştı.

CHP'li Tanal'dan 28 Şubat darbesine destek

Darbe sevicilerin partisi 'den 4 dönem milletvekili olan , dün 22'nci yıldönümü olan Postmodern Darbesi'ni öven paylaşımlara destek verdi. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olan Şahin Ateşoğlu isimli kişi tarafından yapılan darbeyi destekleyen içeriğe sahip paylaşımları beğenerek kendi profilinde paylaşan Tanal'a tepki yağdı.

FETÖ'YÜ DE DESTEKLEMİŞTİ
17-25 Aralık ve 15 Temmuz sürecinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne de destek veren CHP'li Tanal, o dönem medyası önündeki eylemlere destek vermişti. CHP'nin içerisindeki en provokatör isimlerden olan Tanal, FETÖ'nün en büyük para destekçisi olan Koza İpek Holding'in kayyuma devredilmesi sırasında ağlamıştı. 15 Temmuz gecesi vatandaşlar Türkiye'ye ve demokrasiye sahip çıkmak için sokaklara dökülürken, Mahmut Tanal darbe girişiminin başarılı olması için vatandaşlara "evlerinize dönün" çağrısı yapmıştı.

İşte Tanal'ın 28 Şubat darbesi ile ilgili skandal paylaşımları

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