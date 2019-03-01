Darbe sevicilerin partisi CHP'den 4 dönem milletvekili olan Mahmut Tanal, dün 22'nci yıldönümü olan 28 Şubat Postmodern Darbesi'ni öven paylaşımlara destek verdi. Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi olan Şahin Ateşoğlu isimli kişi tarafından yapılan darbeyi destekleyen içeriğe sahip paylaşımları beğenerek kendi profilinde paylaşan Tanal'a tepki yağdı.

FETÖ'YÜ DE DESTEKLEMİŞTİ

17-25 Aralık ve 15 Temmuz sürecinde Fetullahçı Terör Örgütü'ne de destek veren CHP'li Tanal, o dönem FETÖ medyası önündeki eylemlere destek vermişti. CHP'nin içerisindeki en provokatör isimlerden olan Tanal, FETÖ'nün en büyük para destekçisi olan Koza İpek Holding'in kayyuma devredilmesi sırasında ağlamıştı. 15 Temmuz gecesi vatandaşlar Türkiye'ye ve demokrasiye sahip çıkmak için sokaklara dökülürken, Mahmut Tanal darbe girişiminin başarılı olması için vatandaşlara "evlerinize dönün" çağrısı yapmıştı.