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  • 12.04.2019 17:12
  • Son Güncelleme: 12.04.2019 17:29

'te / operasyonu! 1 milyon 500 bin hap ele geçirildi

'te, sınırında düzenlenen operasyonda, terör örgütü /'ya ait olduğu belirlenen 1 milyon 500 bin hap ele geçirildi.

PKK'ya uyuşturucu darbesi!

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü / üyelerinin, 'den yurda sevk ettiği istihbaratı üzerine, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Merkeze bağlı Çerçili köyü kırsalında hudut birlikleri ile düzenlenen operasyonda, Suriye sınırındaki mayınlı bölgede, 5 çuval içerisinde 1 milyon 500 bin uyuşturucu hap bulundu.

Şüphelilerin yakalanması için operasyonlar sürüyor.

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