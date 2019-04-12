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  • Son Güncelleme: 12.04.2019 19:38

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 'e taziye telefonu

Başkan Erdoğan, ile telefonda görüştü. Erdoğan, annesini kaybeden Merkel'e taziyelerini iletti.

Başkan Erdoğan'dan Merkel'e taziye telefonu

Başkan , telefonla aradığı Angela 'e annesinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Almanya Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan'ın, annesinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla Merkel'e taziyelerini ilettiği belirtildi.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkilerle ilgili görüş alışverişinde de bulunulduğu da kaydedildi.

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