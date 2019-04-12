Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonla aradığı Almanya Başbakanı Angela Merkel'e annesinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Almanya Başbakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Erdoğan'ın, annesinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla Merkel'e taziyelerini ilettiği belirtildi.
Görüşmede ayrıca ikili ilişkilerle ilgili görüş alışverişinde de bulunulduğu da kaydedildi.
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Almanya Başbakanı Merkel'e taziye telefonu
Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. Erdoğan, annesini kaybeden Merkel'e taziyelerini iletti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, telefonla aradığı Almanya Başbakanı Angela Merkel'e annesinin yaşamını yitirmesi dolayısıyla taziyelerini iletti.
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