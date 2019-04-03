JGK uzman erbaş başvuru son gün ne zaman? 2019 Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları neler?
Jandarma uzman erbaş alımı için başvuru süreci devam ediyor. 22 bin uzman erbaş kadrosuna yapılacka alımlar için başvuru sürecinde sonlara gelindi. Adayların kısa süre içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. Peki, Jandarma uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır? Başvuru son gün ne zaman? Başvuru şartları neler?
Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman yapılacak? 19 Mart'ta başlayan Jandarma uzman erbaş alımında başvuru süreci yavaş yavaş sona eriyor. 22 bin uzman erbaş alımı yapılacak kadrolar asayiş ve komando kadrolarına yapılacak. Peki, Jandarma uzman erbaş alımı başvuru son gün ne zaman? Jandarma uzman erbaş başvuru nasıl yapılır? İşte konu ile ilgili detaylar...
JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Başvuru işlemleri, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" sekmesi altında gerçekleştiriliyor.
ÖNCELİKLİ KİMLER ÇAĞRILACAK?
Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre, sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle 40 bin aday sınavlara çağrılacak. Sınavlara çağrılacak adayların yüzde 50'si (20.000 kişi) 2018 yılı KPSS'den (P3, P93, P94) en az (50) puan alanlardan, yüzde 50'si (20.000) ise 2018 yılı KPSS'ye hiç girmeyenler ile sınava giren ancak (50)'nin altında puan alanlardan seçilecek. 2018 yılı KPSS puanı (P3, P93, P94) (50)'nin altında olanlar, KPSS puanı hiç olmayanlarla birlikte değerlendirilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
* En az lise ve dengi okul mezunu olmak, (yurt dışında eğitim görenler denklik belgesini sisteme yükleyecektir.)
* Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) -01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]