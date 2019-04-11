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  • Son Güncelleme: 11.04.2019 20:55

Son dakika... 'dan İstanbul lerine ilişkin açıklama

Son dakika... Belediye Başkan adayı , İstanbul lerine ilişkin açıklama yaptı. Yıldırım, "Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum karar sürecine saygımın gereğidir. ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK’nındır." dedi.

Binali Yıldırım'dan flaş seçim açıklaması

Belediye Başkan adayı , İstanbul lerine ilişkin açıklama yaptı. Binali Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Son günlerde seçim süreci ile ilgili suskunluğumu yanlış yorumlayanlar var. Bilinmelidir ki bu tutumum karar sürecine saygımın gereğidir. ve yetkili kurullarımızla yakından takip ediyorum. Seçmen söyleyeceğini söyledi. Artık söz YSK'nındır. Nokta. Saygılarımla."

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