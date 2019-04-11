Alperen Bozdağ ve Elif Büşra Şuşoğlu'nun ATO Congresium'da düzenlenen nikah törenine, Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la geldi.
Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, eski TBMM Başkanları Binali Yıldırım, İsmail Kahraman, Mehmet Ali Şahin, Bülent Arınç, Köksal Toptan, İsmet Yılmaz ve Cemil Çiçek yaptı.
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