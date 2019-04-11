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  • 11.04.2019 22:52
  • Son Güncelleme: 11.04.2019 22:52

Başkan nikah şahidi oldu

Başkan , Komisyonu Başkanı 'ın oğlu ile 'nun nikahına katılarak şahitlik yaptı.

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

ve 'nun ATO Congresium'da düzenlenen nikah törenine, Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'la geldi.

Ankara Müftüsü Mehmet Sönmezoğlu'nun kıydığı nikahta, çiftin şahitliklerini Başkan Erdoğan, Başkanı , Mahkemesi Başkanı , Danıştay Başkanı Zerrin Güngör, eski TBMM Başkanları , , , , , İsmet Yılmaz ve yaptı.


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