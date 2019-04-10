Ömer Çelik'ten İmamoğlu'na özür dile çağrısı

İşte Çelik'in o ifadeleri:



Habire şunu getiriyorlar, bu sonuçları tanımıyorsunuz diye. Daha düne kadar YSK'yı tehdit ediyorsunuz diyorlardı. Şimdi utanmayacaklar mı? YSK bizim başvurumuzu reddetti. YSK'yı tehdit eden kimmiş? Medya organlarının başındaki ailelerini tehdit edenler, AA'yı eleştirebilirsiniz, genel müdürünü, ailesini tehdit ederseniz; Medya organlarını da eleştirebilirsiniz, o kişilerin soy adlarını vererek, şahısları hedef göstererek, medya organlarının başındaki ailelerin soyadlarını vererek böyle bir iş yaparsanız bu olsa olsa nefret suçuna girer. Yanlış iş yapıyorsunuz. YSK'yı tehdit ediyorsunuz.





Saygımız esastır. Yargının verdiği karar başımızın üstündedir diyoruz. Baskı kurulsaydı karar arzu ettiğimiz bir şekilde çıktı. Tam tersine özgür biçimde karar veriyor. En önemlisi şudur. Bir karar çıktığı zaman insanların kafasında şüphe kalmamalıdır.



İMAMOĞLU ÖZÜR DİLEMELİ

İki, sayısal sonuç . sayılacaktır ve sonuç ortaya çıkacaktır. İstanbul açısından sonuç berraklaşmamıştır. Olağanüstü itiraz yoluna başvurulacaktır. Kendilerini özür dilemeye davet ediyorum. YSK'ya dönük tehditleri nedeniyle, Anayasa'yı yeniden okumaya ve YSK'yı oluşturan hakimler, AA'nın ailesini, medya patronlarının ailelerini tehdit eden CHP adayını yaptığı bu tehditler, aileleri hedef göstermesinden dolayı özür dilemeye davet ediyoruz. Bunu kamuoyu açık şekilde beklemektedir.





