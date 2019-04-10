AK Parti'den 9 il için YSK'ya başvuru

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya itiraz süreci tamamlandı. AK Parti, itiraz sürecinde aralarında İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 9 ilde itiraz başvurusu yaptı. Siyasi partiler, bazı seçim sonuçlarına ilişkin Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) itirazda bulundu.

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı 8 Nisan'da başlayan YSK'ya itiraz süreci tamamlandı. AK Parti, itiraz sürecinde aralarında İstanbul ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 9 ilde itiraz başvurusu yaptı.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 38 ilçede oyların yeniden sayılması talebine ilişkin dilekçesini, YSK'ya gönderilmek üzere il seçim kuruluna verdi. AK Parti ayrıca, Büyükçekmece'deki seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçesini de İstanbul İl Seçim Kurulu'na sundu.

BÜYÜKÇEKMECE KARARI

YSK, AK Parti'nin talebini kısmen kabul ederek İstanbul'da 51 sandığın tekrar sayılmasına hükmetti. Kurul, Büyükçekmece ilçesiyle ilgili talepleri ise daha sonra karara bağlayacak.

İZMİR

İzmir'de AK Parti Urla İlçe Başkanlığı, oy tasnifi sırasında bazı sandık birleştirme tutanaklarında geçersiz oyların hatalı işlendiği gerekçesiyle YSK'ya itirazda bulundu. AK Parti İzmir'in Buca, Gaziemir, Selçuk ve Tire ilçelerinde de seçim sonuçlarına itiraz etti.

BARTIN

AK Parti, Bartın'da geçerli olarak kayıtlara giren oyların yeniden sayılması için itirazda bulundu.

TEKİRDAĞ

Kesin olmayan sonuçlara göre CHP'li Alpay Var'ın kazandığı Tekirdağ Şarköy ilçesinde de AK Parti geçersiz oyların sayılması için YSK'ya başvurdu.

AFYONKARAHİSAR

AK Parti, Afyonkarahisar'ın Fethibey beldesinde, Kocaeli'nin İzmit ilçesi ile Şanlıurfa'nın Suruç ilçelerinde de itiraz ederek geçersiz oyların tekrar sayılmasını talep etti.

DENİZLİ

Denizli'nin Honaz ilçesindeki seçim sonucuna itiraz eden AK Parti, kısıtlılığı bulunan kişilerin oy kullandığı gerekçesiyle seçimin iptal edilerek yenilenmesi için başvuru yaptı. AK Parti Denizli'nin Babadağ ve Serinhisar ilçelerinde ise oyların tekrar sayımı için YSK'ya başvurdu.

HAKKARİ

AK Parti, Hakkari'de il merkezi ve Yüksekova ilçesinde oyların yeniden sayılması için YSK'ya itirazda bulundu.

MHP'NİN İTİRAZLARI

Adana İl Seçim Kurulunca, Saadet Partisinin itirazı üzerine Kozan ilçesinde MHP'li Nihat Atlı'nın belediye başkanı seçildiğine ilişkin seçim tutanağının iptaline karar verildi. MHP, kararla ilgili YSK'ya itirazda bulundu.

MHP, kesin olmayan sonuçlara göre AK Parti'li adayın kazandığı Aksaray Belediye Başkanlığı seçiminde geçersiz oyların yeniden sayılması için YSK'ye itiraz başvurusu yaptı. MHP, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde de tüm oyların yeniden sayımı talebiyle seçim sonuçlarına itiraz etti.

AK Parti adayının kazandığı Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde, MHP seçimin iptali ve tüm sandıkların yeniden sayılmasıyla ilgili YSK'ye başvurdu.

MHP, Kars'ta belediye başkanlığı seçiminin iptali, Iğdır'da ise belediye başkanlığı seçiminin iptali ya da bazı sandıklardaki seçimin iptali için itirazda bulundu.

MHP, Afyonkarahisar'ın Salar ve Kılınçarslan beldelerinde geçersiz oyların yeniden sayımı için itiraz etti.