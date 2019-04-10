CHP'nin sandık müşahidi PKK sempatizanı çıktı

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin sandık başkanı olarak belediye çalışanlarını gösterdiği ortaya çıkmıştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'da geçtiğimiz günkü açıklamasında, TSK üyesi ve CHP'li belediye personellerinin seçimde görevlendirildiğini, ayrıca sandıklarda görevli isimler arasında sabıkalı isimler olduğunu da ifade etti. Bu usulsüzlüklerden bir tanesine SABAH ulaştı.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'nin sandık müşahiti olan H.Ç'nin terör örgütünün propagandasını yapmak suçundan yargılandığı ortaya çıktı.







MÜŞAHİT SABIKALI ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında iddianame düzenlenen ve istanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan H.Ç adli kontrol uygulamalarından bir tanesi olan haftada bir defa en yakın karakola imza atması şartıyla serbest bırakıldı. Fakat 31 Mart'ta karakola vermesi gereken imzaya gitmedi.

'MÜŞAHİTTİM KATILAMADIM'

Mahkemeye dilekçe gönderen H.Ç, 30 Mart yerel seçimlerinde 'gözlemci' müşahit olduğu için katılamadığını ifade etti. Dilekçede, 'Benim kötü bir niyetim yoktur seçim telaşı ile katılamadım. Zaten yargılama da devam etmektedir. Adli kontrol hükümlerinin kaldığı yerden uygulanmasına karar verilmesini talep ederim' ifadeleri yer aldı. Dilekçeye müşahit olduğu belgenin bir örneğini de gönderirken, belgede H.Ç' nin Cumhuriyet Halk Partisi adına 3347 no'lu sandıkta gözlemci olarak görevlendirildiğine dair CHP mühürlü yazı yer aldı.





PKK PROPAGANDASI YAPMIŞ

H.Ç'nin sosyal paylaşım sitesi Facebook'tan yaptığı paylaşımlarda terör örgütü PKK- YPG'yi öven nitelikte çok sayıda delil dava dosyasında yer alıyor. Öldürülen teröristlere ait görselleri paylaşarak, halkın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı ayaklanarak sokağa çıkmasına ilişkin video paylaşımında bulunduğu da dosyada yer aldı.

Nazif Karaman/Sabah