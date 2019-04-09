İstanbul Maltepe'de yerel seçimlerde büyük şaibe

İstanbul'daki organize sandık vurgununun altından FETÖ çıktı. Sadece Maltepe'de ilçe seçim kurulu tarafından ilçe ve şehir dışından atanan sandık görevlilerinden 122'sinin FETÖ ile bağlantısı tespit edildi. Bu isimlerden bazılarının doğrudan kendisi FETÖ soruşturması geçirdi, bazı isimlerin ise birinci dereden yakınlarının örgütle irtibatı belirlendi.

962 KİŞİ DIŞARIDAN

İstanbul Maltepe'deki seçim usulsüzlüğü ile ilgili hukuk skandalını belgeleri ile ortaya koydu. Yeni Şafak'ın haberine göre Maltepe Kaymakamlığı, ilçedeki bin 93 sandıkta görev yapabilecek 3 bin 100 kamu görevlisinin listesini ilçe seçim kuruluna sundu. Ancak kurul listenin üzerini çizerek ilçe ve hatta il dışından 962 sandık görevlisi atadı. Bu da yetmezmiş gibi anketör, berber gibi kamu görevlisi olmayan isimlerde sandık kurulu listelerinde kendilerine yer buldu. Maltepe'deki skandalın sadece bununla sınırlı olmadığı ortaya çıktı.

AKRABALARI ATILDI

Maltepe'de sandıklarda görev 122 kişinin ya doğrudan kendisinin ya da birinci dereceden yakınlarının FETÖ İle irtibatlı oldukları tespit edildi. Bazı isimlerin teröristbaşı Fetullah Gülen'in çağrısının ardından Bank Asya'ya para yatırdığı, soruşturma geçirdiği, bazı isimlerin ise birinci dereceden akrabalarının FETÖ bağlantısı nedeniyle kamudan ihraç edildiği saptandı. Yapılan tespitlere göre 2259 numaralı sandıkta asil üye olarak görevlendirilen H. K.'nin kardeşi K.A., teğmen rütbesinde görev yaparken Kasım 2016'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.

ÜÇÜ DE BAĞLANTILI

Sandık görevlisi M.Ö.'nün kız kardeşi P.K. de Türk Halk Sağlığı kurumunda ebe olarak çalışırken 29 Ekim 2016'da KHK ile kamudan atıldı. İlçe seçim kurulunun sandık kurulu üyesi olarak atadığı K.B. de FETÖ'ye müzahir sendikanın üyesi. 2451 numaralı sandıkta görev yapan F.G.'nin benzer bağlantıları var. F.G.'nin Türkiye İş Kurumu'nda görev yapan kardeşi S.Y. de ihraç edilenler arasında yer alıyor. F.G.'nin diğer 3 kardeşinin FETÖ kapsamındaki soruşturmalarda adı geçti.

SORUŞTURULUYORLAR

2231 numaralı sandığın başkanı E.U.'nun eşi A.U. Gelir İdaresi Başkanlığı'nda çalışırken 2017 yılında ihraç edildi. Liste bununla da sınırlı değil. Sandık Kurulu listesindeki Ö.Y.'nin adı Bank Asya soruşturmalarında yer aldı. Sandık Kurulu üyesi B.Ü.'nün oğlu Y.Ü. ise Balıkesir'de astsubay meslek yüksekokulu komutanlığında öğrenci iken ihraç edildi.

İHRAÇLAR GÖREVDE

İ.B. Maltepe Belediyesi'nde görev yaptığı halde 2229 numaralı sandığa başkan oldu. İ.B.'nin kardeşi M.B. ise 1096 numaralı sandığın başkanı. M.B. İnfaz Koruma Memuru olarak çalışırken iken kamudan ihraç edildi, 10 Ekim 2018'de ise OHAL Komisyonu kararı ile göreve iade edildi. 2020 numaralı sandıkta asil üye olarak görev yapan T.H.'nin dosyası da kabarık. Çocuğu FETÖ okullarında okuyan T.H., İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde görev yaparken bir dönem açığa alındı. T.H.'nin polis müdürü kardeşi G.T. KHK ile 2016'da ihraç edildi. R.S. ise öğretmenken önce ihraç edildi, sonra komisyon kararı ile görevine döndü.

BUNLAR DA MI TESADÜF!

Sandıkta kumpas iddialarını doğrulayan listesindeki FETÖ bağlantılı isimlerin çoğunun ilçe dışından gelmesi dikkat çekti. 1196 numaralı sandığın başkanı E.G. Kartal'da memur. Bizzat kendisi takipsizlikle sonuçlanan bir soruşturma geçirdi. Doktor kardeşi kamudan ihraç edildi. Hakkında soruşturma ve kovuşturma olan ve Fatih'te kamuda çalışan S.K.'nin görev yaptığı sandıkta da ilginç bir tablo var. Aynı sandıkta S.K. ile aynı kurumda iki de kadın memur var. 1115 numaralı sandığın başkanı S.D.'nin kardeşi M.D. ise Milli Savunma Bakanlığı'ndan ihraç edildi. 1447 numaralı sandığın başkanı Y.K. ile görevli listesindeki M.K. OHAL Komisyonu ile göreve dönen ihraçlıklar arasında. 1309 numaralı sandığın asıl üyesi F.T.'nin de müfettiş yardımcısı eşi da kamudan kovulmuş.

LİSTE KABARIK

1191 numaralı sandığın başkanı E.İ.: Kardeşi asker öğrenci iken okulla ilişiği kesildi.

1541 numaralı sandığın başkanı A.K.: Aynı sandığın aynı zamanda asil üyesi! Adı bir dönem FETÖ soruşturmalarında geçti.

1277 numaralı sandığın başkanı G.G.: Kardeşi Antalya'da polis memuru iken ihraç edildi

1413 numaralı sandığın asil üyesi Ö.G.: Kardeşi İstanbul emniyet müdürlüğünde görevli iken açığa alındı. Diğer kardeşi komiser yardımcısı iken ihraç edildi.

2256 numaralı sandığın asil üyesi F.D.: TÜİK'te geçici personel iken ihraç edildi ancak OHAL Komisyonu tarafından görevine iade edildi.

2468 numaralı sandığın asil üyesi S.B.: Kendi Maltepe Belediyesi'nde görev yapmasına rağmen üye yapıldı. Kardeşi bir yüksekokulunda okutmanlık yaparken görevinden ihraç edildi.

2304 numaralı sandığın başkanı K.A.: Başka bir ilçede zabıt katibi. Kardeşi komiser yardımcısı iken ihraç edildi.

1374 numaralı sandığın asil üyesi E.D.: Kardeşi hemşire iken 2016 yılında kamudan atıldı.

NEDEN TESPİT EDİLEMEDİ?

Sandıklarda görev yapacak kişiler mevzuat gereği kamu görevlilerinden seçilir. Mülki idare amirleri, kendi sorumluluk alanlarında sandıkta görev yapabilecek kamu personelinin listesini hazırlar ve seçim kurullarına sunar. Buna göre İstanbul Maltepe'de Kaymakamlık 1092 sandık için 3 bin 100 kişilik liste sundu.

İlçe seçim kurulları sandık görevlilerini, seçim bölgesinde görev yapan bu kamu görevlileri arasından seçer. Kurul listeleri etki altına alınmasın diye partilerden gizli tutulur. Bu nedenle kurumlarda görev yapan isimlerin hakkında itirazda bulunmak söz konusu olmaz.