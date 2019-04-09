Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi saat 12.00'de kabul edecek.
Başkan Erdoğan ile Devlet Bahçeli arasında kritik görüşme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelecek.
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