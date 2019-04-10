31 Mart yerel seçimlerinde İstanbul'da sandıklarda yapılan usulsüzlükler ortaya çıkmaya ve AK Parti'nin itiraz ettiği ilçelerde oylar yeniden sayıldıkça Cumhur İttifakı'nın adayı Binali Yıldırım ile Millet İttifakı'nın adayı Ekrem İmamoğlu arasındaki fark giderek kapanıyor. Bu durumdan rahatsız olan ve paniğe kapılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YSK'yı açıkça tehdit ederek baskı yapıyor.

YİNE TEHDİT ETTİ: YSK ALACAĞI BİR KARARLA...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, "Yüksek Seçim Kurulu, alacağı bir kararla ya Türkiye'yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye'yi kaosa sürükleyecektir." ifadelerini kullandı.

DÜN DE TEHDİT ETMİŞTİ: DEMOKRASİ KATLEDİLECEK

Seçim sonrası itirazları değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu'nu hedef alan CHP lideri Kılıçdaroğlu "YSK kararlarını hukuk güvenliği içinde almak ve hukuk güvenliğine yaşam kazandırmak zorundadır. YSK'nın sadece kendi ülkemizde değil, bütün dünyada hukuk güvenliği açısından böyle bir adımı sürekli kılmak görevi vardır.YSK sandık güvenliğini, seçim güvenliğini bozar bir sürecin içine girmiştir" dedi.



Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"YSK'nin yasalara, kanunlara uygun karar alması lazım. Özellikle YSK'de görev yapan yargıçlara seslenmek istiyorum, sizin bağımsızlığınız ve tarafsızlığınız çok önemlidir. Benim, YSK'nın saygıdeğer yargıçlarından istediğim, elinizi vicdanınıza koyacaksınız, ıslak imzalı tutanakların tamamını önünüze koyacaksınız ve oturup karar vereceksiniz. '38 ilçede yeniden sayım'. Ne için yeniden sayım? Bir makul gerekçe lazım. O nedenle YSK'nın saygıdeğer üyelerine büyük görev düşüyor. Olay artık bir büyükşehir belediye başkanının seçilip seçilmeme olayı olmanın ötesine taşmıştır. Ya demokrasiden, demokrasinin kalıcılığından yana tavır alınacak ve karar verilecektir veya demokrasi yargıçlar eliyle katledilecektir. Bu seçim atmosferinden çıkaracak olan da YSK'dır ve kendilerini de göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.