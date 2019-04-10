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  • Son Güncelleme: 10.04.2019 11:39

iyice panikledi! 'ndan 'ya açık tehdit

’da sandıkta yapılan usulsüzlükleri görmezden gelen Genel Başkanı Kemal , ‘Yeniden sayım kararı’ alınmaması için ’ya baskı yapıyor. 7 madde ile çağrıda bulunan Kılıçdaroğlu "Alacağı bir kararla ya 'yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye'yi kaosa sürükleyecektir." diyerek YSK'ı açıkca tehdit etti.

31 Mart yerel seçimlerinde 'da sandıklarda yapılan usulsüzlükler ortaya çıkmaya ve 'nin itiraz ettiği ilçelerde oylar yeniden sayıldıkça Cumhur İttifakı'nın adayı ile Millet İttifakı'nın adayı arasındaki fark giderek kapanıyor. Bu durumdan rahatsız olan ve paniğe kapılan Genel Başkanı Kemal , 'yı açıkça tehdit ederek baskı yapıyor.

YİNE TEHDİT ETTİ: YSK ALACAĞI BİR KARARLA...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerile bir araya geldi. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, ", alacağı bir kararla ya 'yi aydınlığa çıkaracaktır veya Türkiye'yi kaosa sürükleyecektir." ifadelerini kullandı.

DÜN DE TEHDİT ETMİŞTİ: DEMOKRASİ KATLEDİLECEK
Seçim sonrası itirazları değerlendiren Yüksek Seçim Kurulu'nu hedef alan CHP lideri Kılıçdaroğlu "YSK kararlarını hukuk güvenliği içinde almak ve hukuk güvenliğine yaşam kazandırmak zorundadır. YSK'nın sadece kendi ülkemizde değil, bütün dünyada hukuk güvenliği açısından böyle bir adımı sürekli kılmak görevi vardır.YSK sandık güvenliğini, seçim güvenliğini bozar bir sürecin içine girmiştir" dedi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"YSK'nin yasalara, kanunlara uygun karar alması lazım. Özellikle YSK'de görev yapan yargıçlara seslenmek istiyorum, sizin bağımsızlığınız ve tarafsızlığınız çok önemlidir. Benim, YSK'nın saygıdeğer yargıçlarından istediğim, elinizi vicdanınıza koyacaksınız, ıslak imzalı tutanakların tamamını önünüze koyacaksınız ve oturup karar vereceksiniz. '38 ilçede yeniden sayım'. Ne için yeniden sayım? Bir makul gerekçe lazım. O nedenle YSK'nın saygıdeğer üyelerine büyük görev düşüyor. Olay artık bir büyükşehir belediye başkanının seçilip seçilmeme olayı olmanın ötesine taşmıştır. Ya demokrasiden, demokrasinin kalıcılığından yana tavır alınacak ve karar verilecektir veya demokrasi yargıçlar eliyle katledilecektir. Bu seçim atmosferinden çıkaracak olan da YSK'dır ve kendilerini de göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

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yasar yasar

mılletın oyunu calınca karanlıga gömulmuyorda hırsızlıgınıza canak tutarsamı aydınlıga cıkacagız ıste sızın aydınlıgınız da tam olarak da bu bosa tehdıt edıp mılletı gaza etırme altında kaırsın terör sevıcı herıf

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.04.2019 11:19
ihsan ihsan

cürmün kadar yer yakarsın

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.04.2019 11:03
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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