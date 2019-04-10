Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 10.04.2019 12:16
  • Son Güncelleme: 10.04.2019 12:58

Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasında yerel seçimler sonrası ilk görüşme

Başkan ve Lideri Bahçeli, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ardından ilk kez bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 12:10'da başlayan Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasındaki görüşme sona erdi. Kabul yaklaşık 25 dakika sürdü.

, Genel Başkanı 'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 12.10'de başlayan kabul, basına kapalı gerçekleşti. 25 dakikalık görüşme sona erdi.

MASADA YEREL SEÇİMLER VARDI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen kabulde, 31 Mart Yerel Seçimleri sonuçları masaya yatırıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da devam eden oy sayım işlemi hakkında MHP Lideri Bahçeli'yi bilgilendirdi.

İşte kritik görüşmeden ilk kareler:



kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Mehdi Mehdi

Maşallah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 10.04.2019 13:19
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan ile Bahçeli arasında yerel seçimler sonrası ilk görüşme
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri