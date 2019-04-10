Başkan Erdoğan ile Bahçeli arasında yerel seçimler sonrası ilk görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 12.10'de başlayan kabul, basına kapalı gerçekleşti. 25 dakikalık görüşme sona erdi.
MASADA YEREL SEÇİMLER VARDI
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleyen kabulde, 31 Mart Yerel Seçimleri sonuçları masaya yatırıldı. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da devam eden oy sayım işlemi hakkında MHP Lideri Bahçeli'yi bilgilendirdi.
İşte kritik görüşmeden ilk kareler:
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Maşallah.
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