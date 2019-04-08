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  • 08.04.2019 22:44
  • Son Güncelleme: 08.04.2019 22:44

... 'den medyaya tehdit savuran 'na çok sert tepki

... Sözcüsü Ömer Çelik, Büyükşehir Belediye Başkan Adayı 'nun yaptığı açıklamaya tepki gösterdi. Çelik, İmamoğlu'nun bugün medya sahibi ailelerin isimlerini vererek tehdit ettiğini ve bunun ahlâken de büyük bir sorun olduğunu söyledi. Çelik, "Bugün CHP'nin İstanbul adayı maalesef vahim bir işe imza atarak, medya gruplarının sahiplerini ailelerini de zikrederek tehdit etmiştir. " dedi.

AK Parti'den medyaya tehdit savuran Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki

Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik yaptığı basın açıklamasında 'ye sert eleştirilerde bulundu.
Çelik'in açıklamalrının satırbaşları şöyle:

"CHP İSTANBUL ADAYI VAHİM HATA YAPARAK TEHDİT ETTİ"
seçimlerine dair tartışmaları izliyorsunuz. Bugün çok sayıda CHP sözcüsü konuştu. Amatör bir bakışla bile değerlendirildiğinde bunun bir şekilde işbölümü halinde kamuoyunu sistematik olarak yanıltmaya dönük bir faaliyet olduğunu görüyoruz. Bugün CHP'nin İstanbul adayı malesef vahim bir işe imza atarak, medya gruplarının sahiplerini ailelerini de zikrederek tehdit etmiştir. Bugün ise insanların soyadlarını vererek, aile isimlerini vererek tehdit ediyor. Böyle bir basiretsizliğin unutulması mümkün değil. Bu insanların aileleri var akrabaları var. Bu şekilde basiretsizce, şuursuzca hedef göstermek temel ihlallerden biri anlamına geliyor.

"SİYASETEN OLDUĞU GİBİ AHLAKEN DAHA BÜYÜK SORUNDUR"
Bunu son derece vahim bulduğumuzu ifade ediyorum. Yanlışlıkla yapılacak bir işe benzemiyor. Ama yanlışlıkla yapılacaksa bu çiğlikten geri dönülmesi ve ailelerden özür dilemesi gerekiyor. Medyayı eleştirebilirsiniz. Bu demokratik bir haktır. Kimseyi hedef göstermediğiniz, tehdit etmediğiniz sürece her türlü eleştiri bir haktır. Çıkıp söyleyecek söz bulamayıp da ben haklıyım, haksız cürümlere imza attım diyemezsiniz. Her neyi eleştiriyorsanız, her neye canınız sıkılıyorsa bunu ifade edebilirsiniz. Fakat ailelerin soyadlarını vererek hedef göstererek açıklamak siyaseten olduğu gibi ahlâken daha büyük bir sorundur.

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