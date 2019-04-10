Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Mustafa Kaya ve

Süleyman Atlı'yı kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan sporcular Kaya ve Atlı'ya birer tebrik telgrafı gönderdi.