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  • Son Güncelleme: 10.04.2019 12:27

Başkan Erdoğan'dan ve ’ya tebrik telgrafı

Başkan , ’nda altın madalya kazanan sporcular ve ’yı tebrik etti.

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