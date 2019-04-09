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  • 09.04.2019 21:34
  • Son Güncelleme: 09.04.2019 21:34

'dan büyük zafer! Altın geldi...

Romanya'da düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 57 kiloda mindere çıkan milli sporcumuz , Rus rakibi Sadulaev'i 8-3'lük skorla mağlup ederek kazandı.

Milli güreşçiden büyük zafer! Altın geldi...

Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 67 kiloda mücadele eden , ya uzanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 'yi 67 kiloda temsil eden Atlı, final mücadelesinde Rus Muslim Sadulaev ile karşı karşıya geldi. Rus rakibini 8-3 yenen Süleyman Atlı, altın madalyanın sahibi oldu.

SELAHATTİN KILIÇSALLAYAN'DAN GÜMÜŞ MADALYA
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 65 kiloda mücadele eden , gümüş madalya kazandı ve Avrupa ikincisi oldu.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 65 kiloda temsil eden Selahattin Kılıçsallayan final mücadelesinde Azerbaycan'dan Haji Aliyev ile karşılaştı. Rakibine mağlup olan Kılıçsallayan, gümüş madalyanın sahibi oldu.

MUHAMMET NURİ KOTANOĞLU'DAN BRONZ MADALYA
Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 79 kiloda mücadele eden , bronz madalya kazandı.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi 79 kiloda temsil eden Muhammet Nuri Kotanoğlu, bronz madalya mücadelesinde Ukrayna'dan Oleksii Domanytskyi ile karşılaştı. Rakibini 5-0 mağlup eden Kotanoğlu, bronz madalyanın sahibi oldu.

TAHA AKGÜL FİNALDE
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen ülkemizi 125 kiloda temsil eden Taha Akgül Rus Anzor Khizriev'i 8-1 yenerek finale yükseldi. Güreşçimiz finalde Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak

FATİH ERDİN BRONZ İÇİN MÜCADELE EDECEK
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa güreş şampiyonasında ülkemizi 86 kiloda temsil eden Fatih Erdin Moldova'lı rakibi Piotr İIanolav'a mağlup oldu. Güreşçimiz yarın bronz madalya için mindere çıkacak.

İBRAHİM BÖLÜKBAŞI BRONZ İÇİN MÜCADELE EDECEK
Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Büyükler Avrupa güreş şampiyonasında ülkemizi 92 kiloda temsil eden İbrahim Bölükbaşı Polonya'lı rakibi Zbigniew Baranowski'ye mağlup oldu. Güreşçimiz yarın bronz madalya için mindere çıkacak.

BAKAN'DAN KUTLAMA!
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa büyükler güreş şampiyonasında Altın madalya kazanan ve Süleyman Atlı'yı kutladı. Başkan Kasapoğlu kutlama mesajında şu cümlelere yer verdi:

Avrupa Güreş Şampiyonası erkekler serbest stil 70 kiloda altın madalya kazanan Mustafa Kaya ve 57 kiloda Avrupa şampiyonu olan Süleyman Atlı'yı yürekten tebrik ediyorum.

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