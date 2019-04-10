Bükreş’te altın günü

Güreşte iki altın madalya birden... Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 57 kilo finalinde Rus Müslim Sadulaev'i 8-3 mağlup eden Milli sporcumuz Süleyman Atlı, altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonada erkekler serbest stil 70 kilo finaline çıkan bir diğer milli sporcumuzu Mustafa Kaya, Azerbaycanlı Aghahuseyn'i 6-2 mağlup ederek şampiyon oldu. 65 kiloda ise Selahattin Kılıçsallayan finalde Azeri rakibi Haji Aliyev'e mağlup olarak ikinci oldu.
79 kiloda da Muhammet Nuri Kotanoğlu bronz madalya kazandı. Şampiyonada bugün ise 125 kilo finalinde milli sporcumuz Taha Akgül, Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak. 86 kiloda ise Fatih Erdin bugün bronz madalya için mindere çıkacak.
70 kiloda mindere çıkan Mustafa Kaya, finalde Azeri rakibini 6-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.
79 kiloda da Muhammet Nuri Kotanoğlu bronz madalya kazandı. Şampiyonada bugün ise 125 kilo finalinde milli sporcumuz Taha Akgül, Gürcü Geno Petriashvili ile karşılaşacak. 86 kiloda ise Fatih Erdin bugün bronz madalya için mindere çıkacak.
70 kiloda mindere çıkan Mustafa Kaya, finalde Azeri rakibini 6-2 mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.
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