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  • Son Güncelleme: 09.04.2019 22:52

'den ’deki lerin yenilenmesi için ’ya başvuru

, 'de yeteri kadar sandık başkanı bulunmasına rağmen ilçe dışında sandık başkanı olarak görevlendirilme yapılması ve yasa gereği görev alamayacak kişilerin görevlendirilmesini gerekçe göstererek ilçede in yenilmesi için İstanbul 'na başvuru yaptı. İşte itiraz dilekçesi...

MHP'den Maltepe hamlesi! YSK'ya başvurdular

'den hamlesi! Milliyetçi Hareket Partisi Maltepe İlçe Başkanlığı, ilçedeki lerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İstanbul 'na seçimlerin yenilenmesi için başvuru yaptı.

MHP Maltepe İlçe Başkanlığı, daha önce Maltepe 31.03.2019 tarihinde vermiş olduğu dilekçede Türkan Saylan Kültür Merkezi içerisinde ve dışarısında Maltepe Belediyesi başkanlığının çalışanlarının bulundurulması ve görev verilmemesi ile ilgili müraacatta bulunduğu ve bunun kabul edilmiş olmasına rağmen karara uyulmadığını açıkladı.

İŞTE GEREKÇELER
MHP, seçimlerin yenilenme gerekçesi için verdiği dilekçede "Yeteri kadar sandık başkanı varken ilçe dışında sandık başkanı olarak görevlendirilme yapılması, 117 kişinin akraba olması, yasa gereği görev alamayacak personele görev verilmesi yasaya aykırılık teşkil etmesi yanında, tarafsız ve adil yapılması gereken seçimlere şaibe ve gölge düşürmüştür." ifadelerine yer verdi.

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