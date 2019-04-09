MHP'den Maltepe hamlesi! Milliyetçi Hareket Partisi Maltepe İlçe Başkanlığı, ilçedeki seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı'na seçimlerin yenilenmesi için başvuru yaptı.

MHP Maltepe İlçe Başkanlığı, daha önce Maltepe seçim kuruluna 31.03.2019 tarihinde vermiş olduğu dilekçede Türkan Saylan Kültür Merkezi içerisinde ve dışarısında Maltepe Belediyesi başkanlığının çalışanlarının bulundurulması ve görev verilmemesi ile ilgili müraacatta bulunduğu ve bunun kabul edilmiş olmasına rağmen karara uyulmadığını açıkladı.

İŞTE GEREKÇELER

MHP, seçimlerin yenilenme gerekçesi için verdiği dilekçede "Yeteri kadar sandık başkanı varken ilçe dışında sandık başkanı olarak görevlendirilme yapılması, 117 kişinin akraba olması, yasa gereği görev alamayacak personele görev verilmesi yasaya aykırılık teşkil etmesi yanında, tarafsız ve adil yapılması gereken seçimlere şaibe ve gölge düşürmüştür." ifadelerine yer verdi.