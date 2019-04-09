Mayıs celbinde binlerce genç vatani görevini yapmak üzere silah altına girecek. Birçok kişi bu nedenle 99/2 askerlik yerleri ve sevk tarihlerini merakla araştırıyordu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından 99/2 askerlik yerleri ve sevk tarihleri açıklandı. İşte askerlik sevk yerleri sorgulama işlemi...

99/2 ASKERLİK YERLERİ VE SEVK TARİHLERİ

Meraklı beklenen 99/2 askerlik yerleri e-Devlet üzerinden erişime açıldı. e-Devlet üzerinden 99/2 askerlik yerleri sorgulaması kolayca yapılabiliyor.

99/2 ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Mayıs 2019 celp döneminde silahaltına alınacak olan yükümlülerin askerlik yerleri belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı e-Devlet sistemi üzerinden askerlik yerlerini erişime açtı. Askerlik yerleri e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebiliyor. Aşağıdaki bağlantılara tıklayarak işinizi askerlik yerlerinizi öğrenebilirsiniz.

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MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN 99/2 CELP DUYURUSU

Mayıs 2019 Er Celp Döneminde;

1999 Doğumlu Ve Bunlarla İşleme Tabi Er Statüsündeki Yükümlülerden, Kayıtlı Olduğu Askerlik Şubesinin Genel Celp Dönemi Mayıs 2019 Olanlar,

Celp Dönemi Mayıs 2019 Olmadığı Halde, Mayıs 2019 Celp Döneminde Silâhaltına Alınmak İsteyen Yükümlülerden Bu Talepleri Uygun Bulunanlar,

Yasal Nedenlerle Askerlikleri Ertelenenler İle Sevkleri Tehir Edilenlerden, Erteleme Ve Sevk Tehir Şartlarını Kaybettiklerinden Mayıs 2019 Er Celp Döneminde Sevke Tabi Olanların Sevkleri Yapılacaktır.

Mayıs 2019 Er Celbinde Sevke Tabi Yükümlülerden:

Birinci Grupta Sevke Tabi Olanlar Sevk İşlemlerini;

(1) Askerlik Şubelerinden 09 Nisan – 26 Nisan 2019,

(2) E-Devlet Üzerinden 09 Nisan - 25 Nisan 2019 Tarihlerinde Yaptırabileceklerdir.

İkinci Grupta Sevke Tabi Olanlar Sevk İşlemlerini;

(1) Askerlik Şubelerinden 04 Haziran – 13 Haziran 2019,

(2) E-Devlet Üzerinden 04 Haziran – 12 Haziran 2019 Tarihlerinde Yaptırabileceklerdir.