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  • Son Güncelleme: 09.04.2019 21:35

'te 'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

'in Eruh ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'te PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

İl jandarma Komutanlığı'nca Eruh ilçe kırsalında terör örgütü 'ya yönelik operasyon başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK mensubu 2 terörist ölü ele geçirildi. Valiliği'nden yapılan açıklamada bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği bildirildi.

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