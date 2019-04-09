Siirt'te PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi

İl jandarma Komutanlığı'nca Eruh ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK mensubu 2 terörist ölü ele geçirildi. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği bildirildi.

