İl jandarma Komutanlığı'nca Eruh ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK mensubu 2 terörist ölü ele geçirildi. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği bildirildi.
Siirt'te PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi
Siirt'in Eruh ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi.
İl jandarma Komutanlığı'nca Eruh ilçe kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü PKK mensubu 2 terörist ölü ele geçirildi. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada bölgede geniş kapsamlı operasyonların devam ettiği bildirildi.
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