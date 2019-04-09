Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın merkez üssünü Malatya'nın merkez Battalgazi ilçesi olarak belirlediği 3.3 büyüklüğündeki deprem, saat 20.18'de meydana geldi.

DİĞER İLÇELERDE DE HİSSEDİLDİ

Yerin 10.14 kilometre derinliğinde olan deprem, Malatya'nın ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli endişe yaratan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.