Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin, Türk-Rus iş dünyası temsilcileriyle toplantıda konuştu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya ticari ortaklar arasında üçüncü sırada yer alıyor" dedi. Başkan Erdoğan, "Yatırımların teşvik edilmesi hususunda üzerimize düşeni yerine getirme iradesine sahibiz" ifadelerini kullandı.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından bazı önemli satır başları:

Sayın Putin ile yaptığımız görüşmelerde etraflıca heyetler arası görüşmeleri ele aldık.

Sorunlarımızı tespit etmek ve bunlara çözümleri bulmak için ilgili tüm kurumlarımızla çalışmalarımız sürdürüyoruz.

Rusya'ya ihracatımız olması gerekenin çok altında seyrediyor. Amacımız 100 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak için yeni yollar bulmaktır.

Bütün bakanlarımıza öncelikli olarak verdiğim talimat Rusya'ya ticari ilişkilerde her türlü kolaylığın gösterilmesidir.

Rus makamlarından beklediğimiz ise başta ulaştırma ve vize olmak üzere benzer kolaylıklardır.