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  • Son Güncelleme: 08.04.2019 22:48

seçimlerindeki son rakamı açıkladı

Genel Başkan Yardımcısı , hesabından 'daki son rakamları açıkladı.

AK Parti İstanbul seçimlerindeki son rakamı açıkladı

Genel Başkan Yardımcısı , hesabından 'daki son rakamları açıkladı. Yavuz, ""Bilindiği üzere İstanbul'daki fark 29 bin olarak açıklamıştı. Bugün saat 17.10'daki basın açıklamasında bu farkın 15.294 olduğunu açıklamıştık. Şu dakika itibarıyla fark 14.848'e inmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.



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