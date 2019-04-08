AK Parti İstanbul seçimlerindeki son rakamı açıkladı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, sosyal medya hesabından İstanbul'daki son rakamları açıkladı. Yavuz, ""Bilindiği üzere İstanbul'daki fark 29 bin olarak açıklamıştı. Bugün saat 17.10'daki basın açıklamasında bu farkın 15.294 olduğunu açıklamıştık. Şu dakika itibarıyla fark 14.848'e inmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.







