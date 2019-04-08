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  • Son Güncelleme: 09.04.2019 01:38

... toplantısının ardından 'den açıklama

... toplantısının ardından açıklama yapan YSK Temsilcisi , 'da farkın 14 bin 604'e gerilediğini söyledi. Özel, YSK'nın İstanbul'da 51 sandığın tekrar sayılmasına karar verdiğini açıkladı.

YSK'dan İstanbul kararı! 51 sandık tekrar sayılacak

toplantısının ardından YSK Temsilcisi açıklama yaptı. AK Parti'nin YSK , YSK'nın 'da 51 sandığın tekrar sayılmasına karar verdiğini açıkladı.

AK Parti YSK temsilcisi Recep Özel, İstanbul'da 31 ilçede yeniden sayım talebinin YSK tarafından kısmen reddedildiğini bildirdi.

AK Parti'nin YSK temsilcisi Recep Özel, Büyükçekmece ile ilgili taleplerinin yarına ertelendiğini belirtti. Özel tekrar itirazda bulunacaklarını kaydederek yasal sürecin devam edeceğini kaydetti.

AK Parti YSK Temsilcisi Özel şöyle konuştu:
31 ilçeyle ilgili talebimiz sandıkların tamamının sayılmasıydı. Fark kapanmaktaydı. YSK'nın yerleştirmiş içtihatlarına bağlı kalarak, haklı taleplerimizi, gerekçelendirerek, spesifik olarak bazı sandık numaralarını verdik. 51 sandıkta karar aldı. Sondajlamamız parti olarak devam ediyor. İtiraz yolu daha kapanmadı. Diğer taleplerimiz reddedildi ama bu sürecin bittiği anlamına gelmiyor. Bu seçimlerin şaibe altında yapıldı. Olağanüstü itiraz talebiyle yeniden geleceğiz.

Öte yandan YSK Büyükçekmece ile ilgili kararı bugün verecek.

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