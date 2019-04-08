İmamoğlu'nun skandal tehdidine Hürriyet, Milliyet, CNN Türk ve Vatan'dan ortak cevap!

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, medyayı açıkça tehdit etti. Daha başkan olmadan etrafa tehditler savuran İmamoğlu'nunun yaptığı bu hareketler maskesi düşmüş oldu.

SKANDAL TEHDİT

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "İsim veriyorum; NTV'yi Şahenk ailesini, Habertürk'ü, Ciner ailesini, CNN Türk'ü, Demirören ailesini takip ediyorum… Gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim" ifadesimi kullanmıştı.

ORTAK TWEET İLE TEPKİ

Bu skandal tehdidin ardından ise, Hürriyet, Milliyet, CNN Türk ve Vatan'dan ortak tweet geldi.

Demirören'e bağlı Hürriyet, Milliyet, Vatan ve CNN Türk, İmamoğlu'nun açıklamalarını aktardığı haberlerde, eleştirilerini 'tehdit' olarak niteleyerek "İmamoğlu'nun medyayı tehdidini üzüntüyle takip ediyoruz" başlığını kullandı.

İMAMOĞLU'NUN SKANDAL İFADELERİ

"Benim de onlara cevabım var beni niye göstermiyorsun? Ben basın açıklaması yapıyorum. Rakibin adına konuşanların cevabı yayınlanıyor ama benim açıklamam yayınlanmıyor. Benim söylediğimi toplum bilmezse, insanlar duymazsa o insanın bana verdiği cevaptan ne anlayabilirsin, böyle adalet olur mu? İsim veriyorum; NTV'yi Şahenk ailesini, Habertürk'ü, Ciner ailesini, CNN Türk'ü, Demirören ailesini takip ediyorum. Ailelerine ve geçmişten bugüne iş dünyasına yaptıkları katkılardan dolayı kendilerini uyarmayı kendime hak gördüğüm için uyarıyorum. Yoksa gün gelir isimlerini anmaktan bile vazgeçerim ama saygı duyduğum için bunu söylemek zorundayım"