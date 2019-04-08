Son dakika: Başkan Erdoğan ve Putin'den önemli açıklamalar

Rusya'nın başkenti Moskova'daki 8. Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı'nda bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, basın önünde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Moskova'da bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Nazik davetiniz için teşekkür ediyorum. Bir önceki yüksek düzey işbirliği konseyinden sonra kıymetli dostum Putin ile bir araya geldik. Bakanlarımız ve diğer yetkililerimiz de birbirleriyle temas içerisinde oldular. Akkuyu Santrali'nin temelini attık, Türk Akım'ın deniz kısmını tamamladık.

İkili görüşmede, bölgesel ve uluslararası meselelerle ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Bakanlarımız da kendi mevkidaşlarıyla bir araya geldiler. Şimdi hep birlikte genel bir değerlendirmede bulunacağız.

Hedefimiz 100 milyar dolara ulaşmaktır. Gerek stratejik gerek askeri gerek ekonomik, kültürel bütün bu alanlarda çabalarımıza gayretle devam ettireceğiz. Toplantımızın ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyor, teşekkür ediyorum.



PUTİN'DEN 'S-400' AÇIKLAMASI!

Rusya Devlet Başkanı Putin'in açıklamaları şu şekilde;

Türkiye ile pekiştirilmiş ve ilerlemiş iş birliği çerçevesinde ilişkileri geliştirme kararı aldık. Astana sürecinin garantörleri Rusya ve Türkiye olarak Suriye'de gerginliğin düşürülmesi için büyük çaba gösteriyoruz.

Karma ekonomik komisyonun eşbaşkanları arasında da bir toplantı yapıldı. Geçen sene bizim ticaret hacmimiz 25.5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştı. Ticareti artırma amacına mevcut engellerin kaldırılması faydalı olabilir.

Rusya ve Türkiye arasında enerji arasındaki işbirliği stratejik seviyeye ulaşmıştır. Rusya'nın Türkiye tüketicilerine doğalgaz sevkiyatını artırmasında Türk Akımı projesi etkili olacaktır.

Diğer proje Akkuyu Santrali'nin inşa edilmesi. 2023 yılında birinci santrali tamamlamak istiyoruz. Bu projeyi hızlandırmak için Türk yatırımcılarla anlaşmayı tamamlamak lazım. Askeri sanayi ve savunma alanında işbirliğimiz var. Gündemimizde S-400'lerin sevkiyatının tamamlanması var.

İnsani alanda da ilişkilerimiz gelişmektedir. Bu karşılıklı turizmi artıracaktır.