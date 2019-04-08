Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 08.04.2019 17:15
  • Son Güncelleme: 08.04.2019 17:15

Başkan Erdoğan'dan mesajı

, mesaj yayımlayarak 'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Başkan Erdoğan'dan Polis Haftası mesajı

Erdoğan, 'nın kuruluş yıl dönümü ve nedeniyle Twitter hesabında mesaj paylaştı. Erdoğan mesajında, "Türk Polis Teşkilatı'mızın 174'üncü kuruluş yıl dönümünü ve Polis Haftası'nı tebrik ediyorum. Bu vesile ile şehit olan tüm kahraman polislerimize Allah'tan rahmet diliyor, gazilerimize şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriBaşkan Erdoğan'dan Polis Haftası mesajı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri