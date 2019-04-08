AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, seçimlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarının satırbaşları:



Müttefiklerimizin terör örgütlerine destek vermeyi sürdürdüklerini görüyoruz. Biz güvenli bölgeden bahsederken, bölge halkının, müttefiklerin yararına olacak bölgeden bahsediyoruz. Malesef müttefiklerimiz, Suriye'nin kuzeyinde terör devletçiliği oluşturmak isteyen PYD/YPG'nin güvenliğinden bahsedebiliyor. Sayın Putin'in Türk iş dünyasının yapacağı yatırımlarla ilgili olarak bürokratik engellerin daha kolaylaşacağı yönünde okunabilir. Terör örgütleri arasında ayrım gözetmeyen bir politikamız var. Maalesef müttefiklerimini terör örgütlerine destek verdiklerini görüyoruz.

(İstanbul seçimleri) Tartışmaları izliyorsunuz. CHP sözcüleri konuştu. Amatör bakışla bile değerlendirildiğinde bunun kamuoyunu sistematik bir şekilde yanıltma çabası olarak görüyoruz.

Biz bu tehdidin yanlışını anlatmak için anayasa ile çıkın dedik. CHP'nin İstanbul adayı medya gruplarına sahip olan aileleri tehdit etmiştir. Daha 1 gün öncesinde ailelerinizin kıymetini bilin, siyasetten uzak durum açıklaması yapıyordu bugün ile aile soyisimlerini vererek tehdit ediyor.

"HEDEF GÖSTERMEK BASİRETSİZCE VE ŞUURSUZCA"

Bu insanların büyükleri var, çoluk çocukları var, aynı soyismi taşıyan çok sayıda kişi var. Her gün sevgi saygı diye çıkacaksınız, hayat koçu gibi konuşacaksınız, sonra pekçok ailenin ismini verip tehdit edeceksiniz. Doğrusunu söylemek gerekirse bunu son derece vahim olarak görüyoruz. Yanlışlıkla yapıldığını düşünmüyoruz. Hedef göstermek basiretsizce ve şuursuzca.

"CHP'NİN İSTANBUL ADAYININ BİR ŞEYE KARAR VERMESİ LAZIM"

CHP'nin İstanbul adayının bir şeye karar vermesi lazım. Sevgi saygı cümlelerinin arkasında mıdır, yoksa bunun altına gizlenmiş tehditkar ve hedef gösteren vahşi bir yaklaşıma mı sahiptir. Bunu son derece vahim bulduğumuzu ifade ediyorum.

"YAPMANIZ GEREKEN TEK ŞEY DÜRÜST VE AÇIK BİR ŞEKİLDE ÖZÜR DİLEMEKTİR"

Her neye canınız sıkılıyorsa bunu ifade edebilirsiniz fakat aileleri soyadları vererek bütün soyadı taşıyan insanları hedef gösterecek açıklamalarda bulunmanız ahlaken bir sorundur. Herkesin ailesi var herkes ailesi konusunda hassas. Yapmanız gereken tek şey dürüst ve açık bir şekilde özür dilemektir.

"ANKARA'DA CHP ADAYI MAZBATASINI ALDI VE ÇİÇEKLE KARŞILANDI"

Bugün CHP'nin Ankara Büyükşehir Başkan adayı mazbatasını aldı. Partimiz adına bütün bu itiraz süreçlerini yöneten, Ankara'daki kampanyanın sorumluluğunu yürüten genel sekreterimiz Fatih Bey, mazbatasını alan adayı tebrik etti. İtiraz süreçleri konusunda tatminkâr bir alana kavuşulduğunda ortada bir mesele kalmıyor. Ankara seçimlerinde de aynı şey söyleniyordu, burayı teslim etmezler gibi söylem üretiyorlardı. Hukuk karar verdi aday mazbatasını aldı. Arkadaşlarımız tebrik etti. Yeni başkan eski başkanı uğurladı ve her şeyin olağan şekilde yürüdüğü görüldü. Demokrasinin sahibi millettir. O ne derse odur. Biz de bunu başımızda taşırız.

"DİKTATÖR SİSİ'NİN YAYININDA KULLANILAN SÖYLEMLE AYNI"

Her gün çıkıyorlar televizyona, diyorlar ki, 'Allah aşkına germeyin, toplum çok geriliyor'. Eski geleneklerini devam ettirip her gün gerilim politikasına imza atıyorlar. Medya sahiplerinin ailelerinin ismini vererek tehdit ediyor. Sistematik olarak bu kadar CHP skandalların biraraya geldiği ilk defa görülmüştür. Bugün karşımızdaki ittifakın bileşenleri oluşturan genel başkanlar bir basın toplantısı gerçekleştirdiler. Sayın Cumhurbaşkanımıza dışarıda üretilen birtakım söylemleri ve etiketleri yapıştırmaya çalışılan bir üslup kullandılar. Bu basın toplantısında kullanıla söylem ve argümanların Mısır'daki diktatör Sisi'nin yayın organında kullanılan argümanından hiçbir farkı yok.

"İSTANBUL BAROSU CHP ADAYININ ARGÜMANLARIYLA KONUŞUYOR"

Türkiye'nin demokrasisine, Cumhurbaşkanına karşı dışarıdaki kara propagandanın kullandığı dilin kullanılması üzüntü vericidir. Meşruiyet sorgulaması herkesin üzerinde yükseldiği temel zemini yok etmeye başlar. Esasında hukuku temsil etmesi gereken İstanbul Barosu bugün bir açıklama yaparak kendi kendine seçim sonuçlarını ilan ediyor ve herkese buna uymasını davet ediyor. Baro parti değildir. İstanbul Barosu YSK'nın yetkisini kullanamaz. Baronun kıymetli üyelerine haksızlık yapan açıklamadır. CHP İstanbul adayının son birkaç gündür kullandığı argümanların aynısı baro tarafından dile getiriliyor.

"VATANDAŞLARIMIZIN ÜSTÜNDE HERHANGİ BİR İRADE YOKTUR"

CHP sözcüleri ikide bir Adalet ve İçişleri Bakanlarımızla açıklama yapıyorlar. Temel yanlış YSK gözetiminde yürütülen süreçleri Adalet ve İçişleri Bakanlarımız yürütüyormuş gibi bir tavır sergiliyorlar. Eleştiri getirdikleri konular Bakanların görev alanındaki konular değil YSK alanında konular. Eğer sorgulamaları gerekiyorsa Twitter'a seçim çuvallarının üzerinde fotoğraflarını koyan CHP milletvekilleridir. Vatandaşlarımıza arzımız şudur, memleketin sahibi vatandaşlarımızdır. Demokrasimizin sahibi vatandaşlarımızdır. Vatandaşlarımızın üstünde herhangi bir irade yoktur. Biz vatandaşlarımızın talimatları doğrultusunda siyaset yapmayı bir erdem kabul ediyoruz.