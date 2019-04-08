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  • Son Güncelleme: 08.04.2019 22:24

Son dakika... Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den e ilişkin açıklama

Adalet üzerinden e ilişkin açıklama yaptı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ve CHP yetkililerinin açıklamalarına yanıt verdi. Gül, "Seçim sürecinin tek yetkilisi olarak belirlenmiştir. YSK, itirazları temsilcileriyle birlikte karara bağlamaktadır" dedi.

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