Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Twitter üzerinden seçime ilişkin açıklama yaptı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve CHP yetkililerinin açıklamalarına yanıt verdi.
Gül, "Seçim sürecinin tek yetkilisi olarak YSK belirlenmiştir. YSK, itirazları siyasi partilerin temsilcileriyle birlikte karara bağlamaktadır" dedi.
Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından mesaj yayınladı;
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