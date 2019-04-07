Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 07.04.2019 18:42
  • Son Güncelleme: 07.04.2019 18:43

'li 'terör örgütü propagandası'ndan tutuklandı

Şırnak'ın'ın ilçesinde, terör örgütü propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan Başkanı , sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

HDP'li isim tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan Başkanı ile B.N. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası B.N. ve E.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, HDP İlçe Eş Başkanı Gündüz ise tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Fatma Gündüz, hakimlikteki ifadesinin ardından 'örgüt propagandası yapmak' suçundan tutuklanarak, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi..

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriHDP'li Fatma Gündüz 'terör örgütü propagandası'ndan tutuklandı
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri