Silopi Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle haklarında yakalama kararı çıkarılan HDP İlçe Eş Başkanı Fatma Gündüz ile B.N. ve E.Ö. gözaltına alındı.

Emniyette ifadeleri alınan 3 kişi, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası B.N. ve E.Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, HDP İlçe Eş Başkanı Gündüz ise tutuklama istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Fatma Gündüz, hakimlikteki ifadesinin ardından 'örgüt propagandası yapmak' suçundan tutuklanarak, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi..