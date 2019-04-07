Türkiye, merakla beklenen seçimi gerçekleştirdi. AK Parti, 31 Mart'ta yapılan yerel seçimi birinci parti olarak önde bitirdi. İstanbul'daki seçimler ise çekişmeli geçti. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, sandıkta kıyasıya mücadele etti. İstanbul'daki seçimde bazı tutanaklarda kaydırmalar olduğu belirlendi. AK Parti'nin itirazı üzerine geçersiz oyların sayımına devam edildi. İtiraz üzerine yapılan sayımlarda Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım arasındaki oy farkının git gide kapandığı gözlendi. İstanbul'da geçersiz oyların sayım süreci devam ederken, son rakamlar dikkat çekti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK)verilerine göre, şu ana kadar sandıkların yüzde 49.4'ünün sayıldığı kaydedildi. AK Parti ile CHP arasındaki farkın 17 bin 919'a gerilediği bildirildi. Buna göre, İmamoğlu'nun oyları 4.171.501'e, Yıldırım'ın oyları ise 4.153.582'ye yükseldi.
NEDEN RAHATSIZ OLUYORSUN?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün basın toplantısı düzenledi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni değerlendirdi. Çelik, İstanbul'da oy sayımıyla ilgili olarak "Fark azalıyor" dedi ve ekledi: "Seçim sürecinin bir parçası olan itiraz süreci devam etmektedir. Batı'nın pek çok demokrasisinde gayet olağan karşılanan bu süreci maalesef bazı grupların, bazı odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu yanlış bir tutumdur. Sonucu Yüksek Seçim Kurulu belirler. Şimdi itiraz süreci niçin yapılıyor? CHP sürekli 'Sayım yapılsa bile aradaki fark kapanmayacak. Bizim elimizdeki veriler böyle' diyor. Sayım yapıldığında aradaki fark kapanmayacak gibi bir teze sahipseniz, sayım yapılmasından niye rahatsız oluyorsunuz. Bırakın sayım yapılsın. Sonuç olarak tek bir vatandaşımızın oyu bile zayi olmasın."
SANDIK NÖBETİ
AK Parti, Ankara'da oy kullanılan 12 bin 180 sandığın yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na yaptığı başvuruya odaklandı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İl seçim Kurulu'ndan çıkacak kararı beklediklerini açıkladı. Özcan, buradan da sonuç alamadıkları takdirde son mercii olarak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz edeceklerini vurguladı. İlçe seçim kurullarınca taleplerinin hukuka ve yasaya aykırı şekilde reddedildiğini belirten Özcan, İl Seçim Kurulu'na yaptıkları itirazın gerekçesini ise şöyle anlattı: "Şimdi geçersiz oyların sayımında ortaya çıkan fahiş maddi hataların giderilmesi, seçmenin iradesinin sandığa yansıması, birbirleriyle çelişen hata ve hukuka aykırılıkların giderilmesi için tüm Ankara'daki 12 bin 180 sandığın sayımına karar verilmesi talebiyle İl Seçim Kurulu'na müracaatımızı yaptık."
SUÇ DUYURUSU
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçları kesinleşmeden kendisini başkan ilan etti! Avukat Elif Özge Çankaya, "kamu görevini usulsüz üstlenmek" suçundan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
NEDEN RAHATSIZ OLUYORSUN?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün basın toplantısı düzenledi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni değerlendirdi. Çelik, İstanbul'da oy sayımıyla ilgili olarak "Fark azalıyor" dedi ve ekledi: "Seçim sürecinin bir parçası olan itiraz süreci devam etmektedir. Batı'nın pek çok demokrasisinde gayet olağan karşılanan bu süreci maalesef bazı grupların, bazı odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu yanlış bir tutumdur. Sonucu Yüksek Seçim Kurulu belirler. Şimdi itiraz süreci niçin yapılıyor? CHP sürekli 'Sayım yapılsa bile aradaki fark kapanmayacak. Bizim elimizdeki veriler böyle' diyor. Sayım yapıldığında aradaki fark kapanmayacak gibi bir teze sahipseniz, sayım yapılmasından niye rahatsız oluyorsunuz. Bırakın sayım yapılsın. Sonuç olarak tek bir vatandaşımızın oyu bile zayi olmasın."
SANDIK NÖBETİ
AK Parti, Ankara'da oy kullanılan 12 bin 180 sandığın yeniden sayılması için İl Seçim Kurulu'na yaptığı başvuruya odaklandı. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İl seçim Kurulu'ndan çıkacak kararı beklediklerini açıkladı. Özcan, buradan da sonuç alamadıkları takdirde son mercii olarak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz edeceklerini vurguladı. İlçe seçim kurullarınca taleplerinin hukuka ve yasaya aykırı şekilde reddedildiğini belirten Özcan, İl Seçim Kurulu'na yaptıkları itirazın gerekçesini ise şöyle anlattı: "Şimdi geçersiz oyların sayımında ortaya çıkan fahiş maddi hataların giderilmesi, seçmenin iradesinin sandığa yansıması, birbirleriyle çelişen hata ve hukuka aykırılıkların giderilmesi için tüm Ankara'daki 12 bin 180 sandığın sayımına karar verilmesi talebiyle İl Seçim Kurulu'na müracaatımızı yaptık."
SUÇ DUYURUSU
CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçları kesinleşmeden kendisini başkan ilan etti! Avukat Elif Özge Çankaya, "kamu görevini usulsüz üstlenmek" suçundan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.
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