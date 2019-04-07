AK Parti'den CHP'ye tepki: Neden rahatsız oluyorsunuz? AK Parti Sözcüsü Çelik, itiraz sürecinin devam ettiğini söyledi. CHP’ye tepki gösterdi: Yeniden sayım yapılmasından neden rahatsız oluyorsunuz?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, dün basın toplantısı düzenledi. 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni değerlendirdi. Çelik, "Fark azalıyor" dedi ve ekledi: "Seçim sürecinin bir parçası olan itiraz süreci devam etmektedir. Batı'nın pek çok demokrasisinde gayet olağan karşılanan bu süreci maalesef bazı grupların, bazı odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu yanlış bir tutumdur. Sonucu Yüksek Seçim Kurulu belirler. Şimdi itiraz süreci niçin yapılıyor? CHP sürekli 'Sayım yapılsa bile aradaki fark kapanmayacak. Bizim elimizdeki veriler böyle' diyor. Sayım yapıldığında aradaki fark kapanmayacak gibi bir teze sahipseniz, sayım yapılmasından niye rahatsız oluyorsunuz. Bırakın sayım yapılsın. Sonuç olarak tek bir vatandaşımızın oyu bile zayi olmasın."



SANDIK NÖBETİ

AK Parti, Ankara'da oy kullanılan 12 bin 180 sandığın yeniden sayılması için İl AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, İl seçim Kurulu'ndan çıkacak kararı beklediklerini açıkladı. Özcan, buradan da sonuç alamadıkları takdirde son mercii olarak Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itiraz edeceklerini vurguladı. İlçe seçim kurullarınca taleplerinin hukuka ve yasaya aykırı şekilde reddedildiğini belirten Özcan, İl Seçim Kurulu'na yaptıkları itirazın gerekçesini ise şöyle anlattı: "Şimdi geçersiz oyların sayımında ortaya çıkan fahiş maddi hataların giderilmesi, seçmenin iradesinin sandığa yansıması, birbirleriyle çelişen hata ve hukuka aykırılıkların giderilmesi için tüm Ankara'daki 12 bin 180 sandığın sayımına karar verilmesi talebiyle İl Seçim Kurulu'na müracaatımızı yaptık."



SUÇ DUYURUSU

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçları kesinleşmeden kendisini başkan ilan etti! Avukat Elif Özge Çankaya, "kamu görevini usulsüz üstlenmek" suçundan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Sözcüsü Ömer Çelik, dün basın toplantısı düzenledi.ni değerlendirdi. Çelik, İstanbul 'da oy sayımıyla ilgili olarakdedi ve ekledi: "Batı'nın pek çok demokrasisinde gayet olağan karşılanan bu süreci maalesef bazı grupların, bazı odakların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu yanlış bir tutumdur. SŞimdi itiraz süreci niçin yapılıyor? CHP sürekli 'Sayım yapılsa bile aradaki fark kapanmayacak. Bizim elimizdeki veriler böyle' diyor. Sayım yapıldığında aradaki fark kapanmayacak gibi bir teze sahipseniz, sayım yapılmasından niye rahatsız oluyorsunuz. Bırakın sayım yapılsın. Sonuç olarak tek bir vatandaşımızın oyu bile zayi olmasın."Ankara'da oy kullanılanİl Seçim Kurulu'na yaptığı başvuruya odaklandı., İl seçim Kurulu'ndan çıkacak kararı beklediklerini açıkladı. Özcan, buradan da sonuç alamadıkları takdirde son mercii olarakvurguladı. İlçe seçim kurullarınca taleplerinin hukuka ve yasaya aykırı şekilde reddedildiğini belirten Özcan, İl Seçim Kurulu'na yaptıkları itirazın gerekçesini ise şöyle anlattı: "Şimdi geçersiz oyların sayımında ortaya çıkan fahiş maddi hataların giderilmesi, seçmenin iradesinin sandığa yansıması, birbirleriyle çelişen hata ve hukuka aykırılıkların giderilmesi için tüm Ankara'daki 12 bin 180 sandığın sayımına karar verilmesi talebiyle İl Seçim Kurulu'na müracaatımızı yaptık."İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim sonuçları kesinleşmeden kendisini başkan ilan etti! Avukat Elif Özge Çankaya, "kamu görevini usulsüz üstlenmek" suçundan İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. TÜM MANŞETLER