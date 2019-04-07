31 Mart yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından İstanbul'da CHP'nin sandıklarda imza attığı usulsüzlük skandalı patlak verdi. 27 bin oy fark iddiasıyla yangından mal kaçırır gibi başkanlık ilan eden CHP, birkaç gün içinde gerçekleşen itirazlar sonrası ise bu kez süreci durdurmaya veya uzatmaya teşebbüs etti.

İTİRAZ SÜRECİNİ İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI

Her defasında kürsüye çıkıp kendi rakamlarını açıklayan Ekrem İmamoğlu elinde hesap makinesiyle itiraz sürecini itibarsızlaştırmaya çalıştı. 31 Mart gecesi, onca usulsüzlüğe rağmen 27 bin oy fark iddiasıyla yangından mal kaçırır gibi başkanlık ilan eden İmamoğlu mikrafonların karşısında eline aldığı hesap makinesi ile şov yapmaya çalışırken vücut dili iyiden iyiye içinde bulunduğu telaşı gösterdi.

BİLGİLERİ YANLIŞ VERDİ

Sürekli terlediği gözlenen İmamoğlu'nun yaptığı hesap da şaşıyor... Bilgileri yanlış sıralayan İmamoğlu dununla da kalmayıp bölme yerine çarpma yaparak rakamları yanlış çıkartıyor.

HESAP İŞLERİNİ DE KARIŞTIRDI

Hesap işlerini de karıştıran İmamoğlu'nun '330 bin' dediği geçersiz oyun gerçeği 319 bin olacaktı. İmamoğlu bunun yüzde 80'ini sayıldı kabul etti ve rakamı 255 bin çıkarması gerekirken '260 bin' olarak lanse etti. Bununla da kalmayan İmamoğlu 'bugün 7. gün' ibaresini kullandı. Oysa, oylar 2 Nisan Salı günü sayılmaya başlandı ve CHP'nin itirazları sonucu sayım durduruldu. Çarşamba günü tekrar başlayan sayımın 5. günü idi.

İşte Binali Yıldırım ile arasındaki fark her geçen saat azalan Ekrem İmamoğlu'nun girdiği telaş sonucu düştüğü durum...