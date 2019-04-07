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  • Son Güncelleme: 08.04.2019 03:01

'nu iyice telaş sardı! yle oy hesabı yapan İmamoğlu bölmesi gerekirken çarptı, bilgileri yanlış verdi

sonuçlarının açıklanmasının ardından ’da ’nin sandıklarda imza attığı usulsüzlük skandalı patlak verdi. Her gün defalarca kameralar karşısına geçerek sayımı sabote eden İmamoğlu, ile arasındaki farkın her geçen saat azalmasıyla iyiden iyiye telaşa kapıldı. 'yı görevini yapmamakla suçlayan İmamoğlu, eline alarak itiraz sürecini itibarsızlaştırmaya çalıştı. Fakat bu esnada ter döken İmamoğlu, hesabı karıştırdı, bölmesi gerekirken çarptı, bilgileri yanlış verdi... İşte fark azaldıkça dağılan İmamoğlu'nun o halleri...

Ekrem İmamoğlu iyice dağıldı! Ter bastı, hesap şaştı...

sonuçlarının açıklanmasının ardından 'da 'nin sandıklarda imza attığı usulsüzlük skandalı patlak verdi. 27 bin oy fark iddiasıyla dan mal kaçırır gibi başkanlık ilan eden CHP, birkaç gün içinde gerçekleşen itirazlar sonrası ise bu kez süreci durdurmaya veya uzatmaya teşebbüs etti.

İTİRAZ SÜRECİNİ İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞTI
Her defasında kürsüye çıkıp kendi rakamlarını açıklayan elinde yle itiraz sürecini itibarsızlaştırmaya çalıştı. 31 Mart gecesi, onca usulsüzlüğe rağmen 27 bin oy fark iddiasıyla yangından mal kaçırır gibi başkanlık ilan eden İmamoğlu mikrafonların karşısında eline aldığı hesap makinesi ile şov yapmaya çalışırken vücut dili iyiden iyiye içinde bulunduğu telaşı gösterdi.

BİLGİLERİ YANLIŞ VERDİ
Sürekli terlediği gözlenen İmamoğlu'nun yaptığı hesap da şaşıyor... Bilgileri yanlış sıralayan İmamoğlu dununla da kalmayıp bölme yerine çarpma yaparak rakamları yanlış çıkartıyor.

HESAP İŞLERİNİ DE KARIŞTIRDI
Hesap işlerini de karıştıran İmamoğlu'nun '330 bin' dediği geçersiz oyun gerçeği 319 bin olacaktı. İmamoğlu bunun yüzde 80'ini sayıldı kabul etti ve rakamı 255 bin çıkarması gerekirken '260 bin' olarak lanse etti. Bununla da kalmayan İmamoğlu 'bugün 7. gün' ibaresini kullandı. Oysa, oylar 2 Nisan Salı günü sayılmaya başlandı ve CHP'nin itirazları sonucu sayım durduruldu. Çarşamba günü tekrar başlayan sayımın 5. günü idi.

İşte ile arasındaki fark her geçen saat azalan Ekrem İmamoğlu'nun girdiği telaş sonucu düştüğü durum...

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