İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilginç özellikleri

Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak son sefer 6 Nisan Cumartesi günü İstanbul-Singapur olacak.

THY 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na taşınacak ve Atatürk Havalimanı'ndan yaptığı seferlere son verecek.

İstanbul Havalimanı ise 5 Nisan saat 03:00 ile 6 Nisan saat 14:00 arasında 35 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Saat 14:00 ile saat 19.00 arasında ise İstanbul Havalimanı 5 saat süresince THY yolculu seferlerine açık olacak.