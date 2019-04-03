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İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilginç özellikleri

Atatürk Havalimanı kapanma sürecine girdi. Büyük taşınma 5 Nisan saat 22.00'de başlayacak, 6 Nisan'da 10.00'da bitecek. THY 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na (3. Havalimanı) taşınacak ve Atatürk Havalimanı'ndan yaptığı seferlere son verecek. İşte taşınmaya günler kala yeni havalimanı hakkında bilmeniz gerekenler...

03.04.2019 12:11 - Son Güncelleme: 03.04.2019 12:11
İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilginç özellikleri

Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak son sefer 6 Nisan Cumartesi günü İstanbul-Singapur olacak.

THY 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na taşınacak ve Atatürk Havalimanı'ndan yaptığı seferlere son verecek.

İstanbul Havalimanı ise 5 Nisan saat 03:00 ile 6 Nisan saat 14:00 arasında 35 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Saat 14:00 ile saat 19.00 arasında ise İstanbul Havalimanı 5 saat süresince THY yolculu seferlerine açık olacak.

İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilginç özellikleri

Saat 19:00 ile 00:00 arasında sadece üssü havalimanı olan THY, Onur Havayolları, Atlasglobal'in tüm yolculu seferlerine açık olacak.İstanbul Havalimanı 7 Nisan saat 00:00 itibarıyla tüm uçuşlara açık hale gelecek.

İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilginç özellikleri

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İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilginç özellikleri

Yeni havalimanının uçtan uca teknolojik alt yapısı sayesinde yolcuların pasaport, gümrük noktaları ile check-in kontuarlarında bekleme süreleri azalacak, 55 bin kişiye eş zamanlı, kesintisiz, hızlı ve güvenli internet sağlanacak.

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