İşte İstanbul Yeni Havalimanı'nın ilginç özellikleri
Atatürk Havalimanı kapanma sürecine girdi. Büyük taşınma 5 Nisan saat 22.00'de başlayacak, 6 Nisan'da 10.00'da bitecek. THY 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na (3. Havalimanı) taşınacak ve Atatürk Havalimanı'ndan yaptığı seferlere son verecek. İşte taşınmaya günler kala yeni havalimanı hakkında bilmeniz gerekenler...
Atatürk Havalimanı'ndan yapılacak son sefer 6 Nisan Cumartesi günü İstanbul-Singapur olacak.
THY 6 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na taşınacak ve Atatürk Havalimanı'ndan yaptığı seferlere son verecek.
İstanbul Havalimanı ise 5 Nisan saat 03:00 ile 6 Nisan saat 14:00 arasında 35 saat süresince tüm yolculu seferlere kapalı olacak. Saat 14:00 ile saat 19.00 arasında ise İstanbul Havalimanı 5 saat süresince THY yolculu seferlerine açık olacak.