Bugünkü
Takvim
  • Güncel
  • 02.04.2019 09:57
  • Son Güncelleme: 02.04.2019 10:33

Jandarma Genel Komutanlığı'nda operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturması kapsamında Jandarma Genel Komutanlığından 17'si aktif görevde 20 asker için gözaltı kararı çıkardı.

Jandarma'da FETÖ operasyonu!

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 üsteğmen, 18 astsubay olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin 17'sinin aktif görevde bulunduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı bildirildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerGüncel HaberleriJandarma Genel Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu!
Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri