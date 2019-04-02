Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan daha önceki operasyonlarda gözaltına alınanlardan etkin pişmanlıktan yararlananların ifade ve teşhisleri ile FETÖ terör örgütü ile irtibatları tespit edilen 2 üsteğmen, 18 astsubay olmak üzere toplam 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Açıklamada, gözaltına alınan şüphelilerin 17'sinin aktif görevde bulunduğu, diğerleri hakkında soruşturma nedeniyle idari işlem uygulandığı bildirildi.