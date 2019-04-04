FETÖ’cü mühendis itirafçı oldu: O programı ben geliştirdim FETÖ’cü Fatih G.: İstihbaratta mühendis olarak görev yaptığım dönemde ByLock yazışmalarını silmek için yazılım geliştirdim. MSN kayıtlarını ve e-posta içeriklerini ele geçirmek için programlar hazırladım.





ELE GEÇİRDİLER

Şüpheli ifadesinde kişilerin MSN programında kamera görüntüleri ve seslerini ele geçiren "İnet" projesi altında kullanılan bir program yazdığını anlattı. Yine aynı proje kapsamında "Mimar" adlı bir programı geliştirerek, kişilerin Geliştirdiği bir başka programla da istedikleri kişilerin adına e-posta adresi aldıklarını ve adlarına e-posta atabildiklerini anlattı.



BYLOCK İZLERİNİ BÖYLE SİLDİLER

FETÖ'cü mühendis internete bağlanan Windows sanal bilgisayar programı geliştirdiğini bu program sayesinde ise ByLock'ta yapılan yazışmaların bilgisayarda iz bırakmamasını sağladıklarını itiraf ederek şunları anlattı:

"Numan kod adlı Bilal Öztürk isimli şahıs benden internetten indirilebilen Porteus işletim sistemini içeren ve içinde True Crypt ve ByLock olan iki tane sanal Windows İşletim Sisteminin bulunduğu, işletim sistemlerinden birinin internete bağlı, diğerinin ise internete bağlı olmayan sanal bilgisayar olduğu bir Live USB yapmamı istedi. Bu yazılımı yaparak ve içine True Crypt ve ByLock uygulamasını da yükleyerek Bilal Öztürk'e teslim ettim. Bu yazılım şu şekilde kullanılmaktadır: Bilgisayarın açma kapama tuşuna eli basılı tutup kapandığını gördükten sonra flash bellek bilgisayara takılarak bilgisayar tekrar açma kapama tuşundan açılır, açıldığında bilgisayarın diskinde hiçbir iz bırakmadan flash bellekteki benim geliştirmiş olduğum yazılım üzerinden bilgisayar açılır, burada iki işletim sistemi bulunur. Biri internete bağlıdır, diğeri bağlı değildir. ByLock uygulamasını hatırladığım kadarıyla internete bağlanan Windows sanal bilgisayara yüklemiştim. Bu program sayesinde ByLock'la yapılan yazışmalar bilgisayarda iz bırakmamaktadır." FETÖ'nün Emniyet İstihbarat Dairesindeki mühendis yapılanmasından sorumlu imam Ümit Horzum'un hücresindeki mühendis Fatih G. itirafçı oldu. Şüpheli mühendis hakkında silahlı terör örgütü üyeliği suçlamasından 15 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. ByLock ve Eagle gibi örgütün kriptolu haberleşme programlarını kullanan şüpheli G., savunmasında İstihbarat Daire'de görev yaptığı dönem FETÖ'cü polis amirlerinin talebi doğrultusunda casus programlar geliştirdiğini anlattı.Şüpheli ifadesinde kişilerin MSN programında kamera görüntüleri ve seslerini ele geçiren "İnet" projesi altında kullanılan bir program yazdığını anlattı. Yine aynı proje kapsamında "Mimar" adlı bir programı geliştirerek, kişilerin internet ten gezinirken ekranlarının görünmesini sağlayan ikinci bir yazılım geliştirdiğini itiraf etti.FETÖ'cü mühendis internete bağlanan Windows sanal bilgisayar programı geliştirdiğini bu program sayesinde ise ByLock'ta yapılan yazışmaların bilgisayarda iz bırakmamasını sağladıklarını itiraf ederek şunları anlattı:"Numan kod adlı Bilal Öztürk isimli şahıs benden internetten indirilebilen Porteus işletim sistemini içeren ve içinde True Crypt ve ByLock olan iki tane sanal Windows İşletim Sisteminin bulunduğu, işletim sistemlerinden birinin internete bağlı, diğerinin ise internete bağlı olmayan sanal bilgisayar olduğu bir Live USB yapmamı istedi. Bu yazılımı yaparak ve içine True Crypt ve ByLock uygulamasını da yükleyerek Bilal Öztürk'e teslim ettim. Bu yazılım şu şekilde kullanılmaktadır: Bilgisayarın açma kapama tuşuna eli basılı tutup kapandığını gördükten sonra flash bellek bilgisayara takılarak bilgisayar tekrar açma kapama tuşundan açılır, açıldığında bilgisayarın diskinde hiçbir iz bırakmadan flash bellekteki benim geliştirmiş olduğum yazılım üzerinden bilgisayar açılır, burada iki işletim sistemi bulunur. Biri internete bağlıdır, diğeri bağlı değildir. ByLock uygulamasını hatırladığım kadarıyla internete bağlanan Windows sanal bilgisayara yüklemiştim. TÜM MANŞETLER